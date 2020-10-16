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13:16 16.10.2020

В киевской больнице №6 все койки для пациентов с коронавирусом заполнены - Кличко

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В киевской больнице №6 все койки для пациентов с коронавирусом заполнены - Кличко

В Киевской городской больнице №6, принимающей больных COVID-19 с марта, заполнены все койки, выделенные для больных коронавирусом, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"В прошлом месяце на базе медучреждения развернули четыре инфекционных отделения общим количеством 200 коек. В том числе 12 коек интенсивной терапии. Создали 14 бригад медперсонала для работы в этих отделениях", - рассказал Кличко на онлайн пресс-конференции в пятницу, комментируя проверку работы больницы.

Мэр отметил, что город с весны этого года выделил этой больнице 28,5 млн грн. За эти средства были закуплены медикаменты, семь аппаратов ИВЛ среднего класса и два портативных аппарата, необходимые защитные средства и костюмы.

Он также уточнил, что в больнице №6 планируется создание новой лаборатории для ПЦР-тестирования.

"Именно на базе больницы №6 мы планируем оборудовать новую лабораторию, где будут делать ПЦР-тесты. Потому что мы понимаем, что сегодня необходимо увеличивать количество тестирований. Чтобы оперативно выявлять инфицированных и предотвращать дальнейшее распространение вируса", - подчеркнул Кличко.

Он также напомнил, что показатель тестирования в Киеве - самый высокий в Украине и составляет сегодня более 300 тестов на 100 тыс. жителей. Всего в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре с начала пандемии исследовали более 155 тыс. образцов биоматериала - методом ПЦР. А методом ИФА - на выявление антител - сделали более 27 500 тестов.

Исследуют образцы также в частных и государственных клиниках Киева.

С начала пандемии работают в городе и мобильные бригады медиков, которые забирают биоматериал для анализа на коронавирус у пациентов дома. За минувшие сутки бригады отобрали 934 образцов. А всего с начала своей работы - почти 99 тыс.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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