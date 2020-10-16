События

13:13 16.10.2020

Страны-соседи Украины, помимо Молдовы, Словакии и Румынии, в "зеленой" зоне по COVID-19 – данные Минздрава

1 мин читать
Страны-соседи Украины, помимо Молдовы, Словакии и Румынии, в "зеленой" зоне по COVID-19 – данные Минздрава

Страны-соседи Украины, за исключением Молдовы, Словакии и Румынии, вошли в "зеленую" зону по распространению COVID-19, свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения по состоянию на 16 октября.

В "красную" зону вошли страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (176,5). Всего - 44 страны.

В "красную" зону из "зеленой" перешли Словакия (223 на 100 тыс. населения) и Румыния (190,1 на 100 тыс. населения), по-прежнему входит Молдова (281,5 на 100 тыс.).

Из "зеленой" в "красную" зону также перешли Словения и Швейцария. Среди стран "красной" зоны по-прежнему Чехия, Черногория, Бельгия, Нидерланды, Франция, Великобритания, Испания, США, Израиль.

В страны "зеленой" зоны включены, в частности, Грузия, Австрия, Индия, Хорватия, Канада, Швеция, Италия, Греция, Германия, Турция, Япония, Египет.

Из ближайших соседей Украины в "зеленую" зону входят Беларусь (68,7 на 100 тыс.), Польша (132,4 на 100 тыс.), Венгрия (147,6 на 100 тыс.), РФ (112,5 на 100 тыс.).

Теги: #страны #коронавирус #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:54 16.10.2020
Школы в Харькове закрываться не будут, несмотря на попадание города в "красную" зону

Школы в Харькове закрываться не будут, несмотря на попадание города в "красную" зону

13:52 16.10.2020
В условиях эпидемии Covid-19 и сезонного роста заболеваемости гриппом медицинская система должна быть готова госпитализировать в первую очередь детей - Данилов

В условиях эпидемии Covid-19 и сезонного роста заболеваемости гриппом медицинская система должна быть готова госпитализировать в первую очередь детей - Данилов

13:16 16.10.2020
В киевской больнице №6 все койки для пациентов с коронавирусом заполнены - Кличко

В киевской больнице №6 все койки для пациентов с коронавирусом заполнены - Кличко

12:49 16.10.2020
В Киеве на карантин закрыты уже 8 школ из-за случаев заболевания среди учителей – мэр

В Киеве на карантин закрыты уже 8 школ из-за случаев заболевания среди учителей – мэр

12:25 16.10.2020
В Киеве за сутки подтверждены 455 новых случаев COVID-19, в том числе у 17 медиков – Кличко

В Киеве за сутки подтверждены 455 новых случаев COVID-19, в том числе у 17 медиков – Кличко

12:19 16.10.2020
Треть опрошенных украинцев верит россказням, будто коронавирус - разработанное в Китае или США биологическое оружие

Треть опрошенных украинцев верит россказням, будто коронавирус - разработанное в Китае или США биологическое оружие

11:46 16.10.2020
Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов заболел COVID-19

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов заболел COVID-19

11:34 16.10.2020
Нардеп Тищенко заболел COVID-19

Нардеп Тищенко заболел COVID-19

11:17 16.10.2020
Глава "Украэроруха": Если наземный транспорт во время пандемии еще можно ограничивать, то авиацию – нельзя

Глава "Украэроруха": Если наземный транспорт во время пандемии еще можно ограничивать, то авиацию – нельзя

11:09 16.10.2020
Украина не соответствует всем критериям для путешествующих в европейском регионе – главсанврач

Украина не соответствует всем критериям для путешествующих в европейском регионе – главсанврач

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

FAA сняла ограничения для американских гражданских эксплуатантов на полеты над Черным морем под ответственностью Украины

Шмыгаль поручил местным властям до 19 октября обеспечить избирательные участки средствами индивидуальной защиты

В условиях эпидемии Covid-19 и сезонного роста заболеваемости гриппом медицинская система должна быть готова госпитализировать в первую очередь детей - Данилов

Швейцария ввела санкции против ряда компаний, строивших Керченский мост

В Украине за сутки рекордное количество заболевших COVID-19 – 5 992, 106 больных скончались

ПОСЛЕДНЕЕ

FAA сняла ограничения для американских гражданских эксплуатантов на полеты над Черным морем под ответственностью Украины

Шмыгаль поручил местным властям до 19 октября обеспечить избирательные участки средствами индивидуальной защиты

Языковой омбудсмен Креминь считает необходимым усилить государственную поддержку украинского кинематографа

Большинство украинцев предпочитает получать новости через Facebook - опрос

Военнослужащий и волонтер партии "Удар", на которого напали в Соломенском районе, пришел в себя, состояние стабильное - Кличко

Почти половина украинцев доверяет интернет-СМИ - опрос

Российскими СМИ пользуются 17% украинцев – опрос

Глава МИД Великобритании обеспокоен сообщениями о распространении Россией дезинформации о британской вакцине

Все аэропорты Украины скоро будут принимать приложение "Дия"

Швейцария ввела санкции против ряда компаний, строивших Керченский мост

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА