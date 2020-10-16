Страны-соседи Украины, помимо Молдовы, Словакии и Румынии, в "зеленой" зоне по COVID-19 – данные Минздрава

Страны-соседи Украины, за исключением Молдовы, Словакии и Румынии, вошли в "зеленую" зону по распространению COVID-19, свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения по состоянию на 16 октября.

В "красную" зону вошли страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (176,5). Всего - 44 страны.

В "красную" зону из "зеленой" перешли Словакия (223 на 100 тыс. населения) и Румыния (190,1 на 100 тыс. населения), по-прежнему входит Молдова (281,5 на 100 тыс.).

Из "зеленой" в "красную" зону также перешли Словения и Швейцария. Среди стран "красной" зоны по-прежнему Чехия, Черногория, Бельгия, Нидерланды, Франция, Великобритания, Испания, США, Израиль.

В страны "зеленой" зоны включены, в частности, Грузия, Австрия, Индия, Хорватия, Канада, Швеция, Италия, Греция, Германия, Турция, Япония, Египет.

Из ближайших соседей Украины в "зеленую" зону входят Беларусь (68,7 на 100 тыс.), Польша (132,4 на 100 тыс.), Венгрия (147,6 на 100 тыс.), РФ (112,5 на 100 тыс.).