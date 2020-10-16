События

12:49 16.10.2020

В Киеве на карантин закрыты уже 8 школ из-за случаев заболевания среди учителей – мэр

1 мин читать
В Киеве на карантин закрыты уже 8 школ из-за случаев заболевания среди учителей – мэр

Восемь общеобразовательных школ закрыты в Киеве на карантин из-за случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19 среди учителей, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции в пятницу.

"Ситуация с заболеваемостью в учебных заведениях города, к сожалению, ухудшается. На сегодня в Киеве закрыты на карантин уже 8 школ - из-за случаев заболевания среди учителей. Три школы - в Печерском районе, три - в Оболонском, и по одной - в Подольском и Дарницком районах", - сообщил Кличко.

На дистанционном обучении, по его словам, в общем находится 598 классов в 182 школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве 579, педагогов - 449.

"В детских садах, из-за выявленных случаев вируса, временно закрыли 86 групп в 75 садах. Три сада закрыты на карантин. Наполненность детей в детсадах столицы - более 55%, - сообщил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:29 16.10.2020
Кличко первым поддержал акцию волонтеров "Безопасный выбор" по обеспечению киевлян масками на выборах

Кличко первым поддержал акцию волонтеров "Безопасный выбор" по обеспечению киевлян масками на выборах

13:54 16.10.2020
Школы в Харькове закрываться не будут, несмотря на попадание города в "красную" зону

Школы в Харькове закрываться не будут, несмотря на попадание города в "красную" зону

13:52 16.10.2020
В условиях эпидемии Covid-19 и сезонного роста заболеваемости гриппом медицинская система должна быть готова госпитализировать в первую очередь детей - Данилов

В условиях эпидемии Covid-19 и сезонного роста заболеваемости гриппом медицинская система должна быть готова госпитализировать в первую очередь детей - Данилов

13:16 16.10.2020
В киевской больнице №6 все койки для пациентов с коронавирусом заполнены - Кличко

В киевской больнице №6 все койки для пациентов с коронавирусом заполнены - Кличко

13:13 16.10.2020
Страны-соседи Украины, помимо Молдовы, Словакии и Румынии, в "зеленой" зоне по COVID-19 – данные Минздрава

Страны-соседи Украины, помимо Молдовы, Словакии и Румынии, в "зеленой" зоне по COVID-19 – данные Минздрава

13:07 16.10.2020
Волонтер "УДАРа", на которого напали в Соломенском районе, пришел в себя, состояние стабильное – Кличко

Волонтер "УДАРа", на которого напали в Соломенском районе, пришел в себя, состояние стабильное – Кличко

13:02 16.10.2020
Военнослужащий и волонтер партии "Удар", на которого напали в Соломенском районе, пришел в себя, состояние стабильное - Кличко

Военнослужащий и волонтер партии "Удар", на которого напали в Соломенском районе, пришел в себя, состояние стабильное - Кличко

12:55 16.10.2020
"Безопасный выбор": волонтеры обратились к кандидатам в мэры с инициативой обеспечить киевлян масками на выборах

"Безопасный выбор": волонтеры обратились к кандидатам в мэры с инициативой обеспечить киевлян масками на выборах

12:28 16.10.2020
Киев выделил 1,3 млн грн на закупку дезинфицирующих средств и СИЗ на избирательные участки - Кличко

Киев выделил 1,3 млн грн на закупку дезинфицирующих средств и СИЗ на избирательные участки - Кличко

12:25 16.10.2020
В Киеве за сутки подтверждены 455 новых случаев COVID-19, в том числе у 17 медиков – Кличко

В Киеве за сутки подтверждены 455 новых случаев COVID-19, в том числе у 17 медиков – Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

FAA сняла ограничения для американских гражданских эксплуатантов на полеты над Черным морем под ответственностью Украины

Шмыгаль поручил местным властям до 19 октября обеспечить избирательные участки средствами индивидуальной защиты

В условиях эпидемии Covid-19 и сезонного роста заболеваемости гриппом медицинская система должна быть готова госпитализировать в первую очередь детей - Данилов

Швейцария ввела санкции против ряда компаний, строивших Керченский мост

В Украине за сутки рекордное количество заболевших COVID-19 – 5 992, 106 больных скончались

ПОСЛЕДНЕЕ

FAA сняла ограничения для американских гражданских эксплуатантов на полеты над Черным морем под ответственностью Украины

Шмыгаль поручил местным властям до 19 октября обеспечить избирательные участки средствами индивидуальной защиты

Языковой омбудсмен Креминь считает необходимым усилить государственную поддержку украинского кинематографа

Большинство украинцев предпочитает получать новости через Facebook - опрос

Почти половина украинцев доверяет интернет-СМИ - опрос

Треть опрошенных украинцев верит россказням, будто коронавирус - разработанное в Китае или США биологическое оружие

Российскими СМИ пользуются 17% украинцев – опрос

Глава МИД Великобритании обеспокоен сообщениями о распространении Россией дезинформации о британской вакцине

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов заболел COVID-19

Все аэропорты Украины скоро будут принимать приложение "Дия"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА