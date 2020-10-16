Почти половина украинцев доверяет интернет-СМИ - опрос

48% украинцев доверяют национальным и региональным интернет-СМИ, свидетельствует исследование социологической компании InMind.

Согласно результатам опроса, обнародованным на пресс-конференции в пятницу в Киеве, 48% украинцев доверяют национальным интернет-СМИ, 41% - национальным телеканалам, 21% - национальным радиостанциям и 19% - национальным печатным СМИ.

В то же время, региональным интернет-СМИ также доверяет 48% опрошенных, региональным телеканалам – 38%, региональным радиостанциям – 22% и региональным печатным СМИ – 22%.

Кроме того, на вопрос, какие СМИ вы использовали на протяжении 30 дней для получения новостей, 62% отпрошенных ответили, что социальные сети, 52% - телевидение, 48% - сайты новостей, 13% - радио, 8% - печатные СМИ.

Общенациональное исследование провела социологическая компания InMind по заказу международной организации Internews, что реализует «контекстно-медийную программу в Украине», при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Опрос проводился в июле-августе 2020 года, проведено 4 тыс. интервью, в частности по 300 интервью в 12 областях: Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Херсонская области. Репрезентативная часть – 1 630 интервью. Все интервью проводились в городах с населением более 50 тыс. человек. Погрешность выборки с вероятностью 0,95% не превышает 2,5%.