События

12:25 16.10.2020

В Киеве за сутки подтверждены 455 новых случаев COVID-19, в том числе у 17 медиков – Кличко

1 мин читать
В Киеве за сутки подтверждены 455 новых случаев COVID-19, в том числе у 17 медиков – Кличко

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтвердили 455 новых случаев коронавирусной инфекции, 22 человека скончались, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 455 больных коронавирусом. Умерли 22 человека. Всего коронавирус унес жизни 557 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 29 412", - сообщил Кличко на онлайн пресс-конференции в пятницу.

Среди заболевших 261 женщина в возрасте от 18 до 94 лет, 163 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет, 15 девочек от двух до 16 лет и 16 мальчиков от двух до 17 лет. Заболели также 17 медиков.

В больницы госпитализированы 82 пациента. Остальные на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 189 человек. Всего коронавирус преодолели 10 475 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за сутки выявлено в Оболонском районе – 88, Дарницком – 64, и в Подольском районе – 52 случая.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:49 16.10.2020
В Киеве на карантин закрыты уже 8 школ из-за случаев заболевания среди учителей – мэр

В Киеве на карантин закрыты уже 8 школ из-за случаев заболевания среди учителей – мэр

12:28 16.10.2020
Киев выделил 1,3 млн грн на закупку дезинфицирующих средств и СИЗ на избирательные участки - Кличко

Киев выделил 1,3 млн грн на закупку дезинфицирующих средств и СИЗ на избирательные участки - Кличко

12:19 16.10.2020
Треть опрошенных украинцев верит россказням, будто коронавирус - разработанное в Китае или США биологическое оружие

Треть опрошенных украинцев верит россказням, будто коронавирус - разработанное в Китае или США биологическое оружие

11:46 16.10.2020
Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов заболел COVID-19

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов заболел COVID-19

11:34 16.10.2020
Нардеп Тищенко заболел COVID-19

Нардеп Тищенко заболел COVID-19

11:17 16.10.2020
Глава "Украэроруха": Если наземный транспорт во время пандемии еще можно ограничивать, то авиацию – нельзя

Глава "Украэроруха": Если наземный транспорт во время пандемии еще можно ограничивать, то авиацию – нельзя

11:09 16.10.2020
Украина не соответствует всем критериям для путешествующих в европейском регионе – главсанврач

Украина не соответствует всем критериям для путешествующих в европейском регионе – главсанврач

11:00 16.10.2020
В ВСУ за сутки выявлены 85 новых случаев COVID-19, один человек умер

В ВСУ за сутки выявлены 85 новых случаев COVID-19, один человек умер

10:51 16.10.2020
Украина в рамках COVAX может получить вакцины AstraZeneca или Novavax– Ляшко

Украина в рамках COVAX может получить вакцины AstraZeneca или Novavax– Ляшко

10:32 16.10.2020
Минздрав работает над вопросом открытия мобильных госпиталей – Степанов

Минздрав работает над вопросом открытия мобильных госпиталей – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Швейцария ввела санкции против ряда компаний, строивших Керченский мост

В Украине за сутки рекордное количество заболевших COVID-19 – 5 992, 106 больных скончались

Российские наемники шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе

Несмотря на попадание в "красную" зону, Харьков не будет останавливать общественный транспорт, закрывать рынки и общепит - первый вице-мэр

С начала суток российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Почти половина украинцев доверяет интернет-СМИ - опрос

Российскими СМИ пользуются 17% украинцев – опрос

Глава МИД Великобритании обеспокоен сообщениями о распространении Россией дезинформации о британской вакцине

Все аэропорты Украины скоро будут принимать приложение "Дия"

Швейцария ввела санкции против ряда компаний, строивших Керченский мост

Падение давления на МКС замедлилось после заклейки предполагаемого места утечки воздуха - экипаж

Дроны должны быть инкорпорированы в общие правила использования воздушного пространства - руководитель "Украэроруха"

Экс-кандидата в президенты Беларуси Тихановскую объявили в межгосударственный розыск

Депутаты оспаривают в Конституционном суде создание Национального оператора на рынке табака

Нацполиция прекратила факты вмешательства в Единый реестр избирателей, рекордный прирост зафиксирован в Затоке

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА