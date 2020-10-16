В Киеве за сутки подтверждены 455 новых случаев COVID-19, в том числе у 17 медиков – Кличко

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтвердили 455 новых случаев коронавирусной инфекции, 22 человека скончались, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 455 больных коронавирусом. Умерли 22 человека. Всего коронавирус унес жизни 557 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 29 412", - сообщил Кличко на онлайн пресс-конференции в пятницу.

Среди заболевших 261 женщина в возрасте от 18 до 94 лет, 163 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет, 15 девочек от двух до 16 лет и 16 мальчиков от двух до 17 лет. Заболели также 17 медиков.

В больницы госпитализированы 82 пациента. Остальные на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 189 человек. Всего коронавирус преодолели 10 475 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за сутки выявлено в Оболонском районе – 88, Дарницком – 64, и в Подольском районе – 52 случая.