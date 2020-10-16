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12:19 16.10.2020

Треть опрошенных украинцев верит россказням, будто коронавирус - разработанное в Китае или США биологическое оружие

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Треть опрошенных украинцев верит россказням, будто коронавирус - разработанное в Китае или США биологическое оружие

34% украинцев, которые слышали информацию, что коронавирус – это якобы биологическое оружие, разработанное в лабораториях в Китае или США, считают ее правдивой, свидетельствует исследование социологической компании InMind.

Согласно результатам опроса, обнародованным на пресс-конференции в пятницу в Киеве, 81% респондентов с начала 2020 года встречали утверждение, что коронавирус – это биологическое оружие, разработанное в лабораториях в Китае и/или США, 69% - что коронавирус ничем не отличается от гриппа, 55% - что власть «бросила» население и специально скрывает правду, занижает данные о количестве случаев заболевания, 48% - что коронавирус это состояние, которое происходит из-за введения технологии 5G интернета, 45% - что вирус «раскрутили» СМИ, а на самом деле он не несет реальной угрозы, 38% - что коронавирус придумали, чтобы организовать «Всемирный электронный концлагерь».

Далее, у респондентов, которые слышали те или иные утверждения спросили, правда ли это по их мнению. Так, 34% опрошенных ответили, что считают правдой, что коронавирус – это биологическое оружие, разработанное в лабораториях в Китае и/или США, 34% считают правдой, что коронавирус ничем не отличается от гриппа, 37% считают правдой, что власть «бросила» население и специально скрывает правду, занижает данные о количестве случаев заболевания, 22% считают правдой, что коронавирус это состояние, которое происходит из-за введения технологии 5G интернета, 33% считают правдой, что вирус «раскрутили» СМИ, а на самом деле он не несет реальной угрозы, 24% считают правдой, что коронавирус придумали, чтобы организовать «Всемирный электронный концтабор».

Общенациональное исследование провела социологическая компания InMind по заказу международной организации Internews, что реализует «контекстно-медийную программу в Украине», при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Опрос проводился в июле-августе 2020 года, проведено 4 тыс. интервью, в частности по 300 интервью в 12 областях: Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Херсонская области. Репрезентативная часть – 1 630 интервью. Все интервью проводились в городах с населением более 50 тыс. человек. Погрешность выборки с вероятностью 0,95% не превышает 2,5%.

Теги: #коронавирус #украинцы
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