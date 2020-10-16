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12:10 16.10.2020

Российскими СМИ пользуются 17% украинцев – опрос

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Российскими СМИ пользуются 17% украинцев – опрос

17% украинцев пользуются российскими средствами массовой информации, свидетельствует исследование социологической компании InMind.

Согласно результатам опроса, обнародованным на пресс-конференции в пятницу в Киеве, 17% респондентов заявили, что на протяжении последних 30 дней использовали российские СМИ для получения новостей. В то же время 73% не прибегают к информации таких СМИ, а остальные затруднились ответить.

Также 28% опрошенных, отвечая на вопрос, знают ли они в своем окружении людей, которые используют российские СМИ, ответили утвердительно, еще 47% сказали, что их окружение не использует такие медиа, а 25% затруднились ответить.

Говоря о причинах использования российских СМИ, большинство респондентов (29%) назвали необходимость узнать, что данные СМИ рассказывают об Украине, 28% - получить новости из РФ о том, что происходит в РФ, 25% - возможность получить альтернативную точку зрения, 17% заявили, что росСМИ интересны, 15% указал на возможность получать новости на русском языке, а 3% уверены, что данные СМИ более правдивы и независимы.

Среди пользователей российскими СМИ, 52% доверяют российским печатным изданиям, 43% - радио, 35% - страницам в соцсетях, 28% - телеканалам и 25% - интернет-сайтам новостей.

Пользователи российских телеканалов в Украине наибольше предпочитают смотреть: НТВ, Россия 24, РТР-Планета, Первый канал и Россия 1.

Общенациональное исследование провела социологическая компания InMind по заказу международной организации Internews, которая реализует "контекстно-медийную программу в Украине" при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Опрос проводился в июле-августе 2020 года, проведено 4 тыс. интервью, в частности по 300 интервью в 12 областях: Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Херсонская области. Репрезентативная часть – 1 630 интервью. Все интервью проводились в городах с населением более 50 тыс. человек. Погрешность выборки с вероятностью 0,95% не превышает 2,5%.

Теги: #сми #украинцы
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