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11:50 16.10.2020

Глава МИД Великобритании обеспокоен сообщениями о распространении Россией дезинформации о британской вакцине

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Глава МИД Великобритании обеспокоен сообщениями о распространении Россией дезинформации о британской вакцине

 Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что всерьез относится к сообщениям о приписываемой России кампании по дезинформации относительно вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом.

"Это серьезно, потому что это попытка подорвать старания по поиску безопасной вакцины", - сказал Рааб в эфире ВВС.

"Мы знаем, что у России есть успешный опыт использования недостоверной информации в качестве средства внешней политики", - добавил он.

Слова министра прозвучали после того, как издание The Times опубликовало статью, в которой говорится о предполагаемой российской кампании по дезинформации, нацеленной на то, чтобы "подорвать доверие и посеять страх относительно вакцины от коронавируса Оксфордского университета".

По данным газеты, "в России разработали картинки, мемы и видеоклипы, изображающие сделанную в Великобритании вакцину как опасную, и сейчас посредники пытаются распространить их в соцсетях по всему миру".

В частности, как отмечает The Times, распространяемая в рамках этой кампании информация гласит, что вакцины Оксфордского университета "может превратить людей в обезьян, поскольку она использует аденовирус шимпанзе".

Издание указывает, что кампания нацелена на "те страны, которым Россия хочет продать свою собственную вакцину "Спутник V", а также на западные страны".

Британская пресса подчеркивает, что подобная негативная информация о британской вакцине уже активно распространяется через соцсети в самой России, а также появляется в некоторых российских СМИ.

Первой российской вакциной стала разработка Института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Это векторная вакцина на основе безопасного аденовируса, который используется в качестве контейнера для доставки отдельных белков "короны" коронавируса в организм. Вакцина была зарегистрирована в августе по ускоренной процедуре. В настоящее время она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из них получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Заявки на приобретение вакцины "Спутник V" направили свыше 50 стран Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ. Ранее РФПИ объявлял о достигнутых договоренностях с партнерами в Мексике по поставке 32 млн доз, Бразилии - до 50 млн доз, Индии - 100 млн доз, Египте - 25 млн доз, а также в Узбекистане - до 35 млн доз и Непале - 25 млн доз.

Теги: #великобритания #рф #вакцина
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