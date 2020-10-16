Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов заболел COVID-19

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов получил положительный результат ПЦР-теста на COVID-19, сообщила пресс-служба в пятницу в Facebook.

Согласно сообщению, пока министр находится на самоизоляции, его обязанности исполняет первый заместитель Василий Лозинский.

Сотрудники министерства, контактировавшие с Чернышовым, проходят тесты или также остаются на самоизоляции.

Пресс-служба подчеркивает, что в Минрегионе придерживаются правил эпидбезопасности, в частности проводят температурный скрининг на входе, проветривают помещения, проверяют наличие масок и соблюдение дистанции.