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11:16 16.10.2020

Падение давления на МКС замедлилось после заклейки предполагаемого места утечки воздуха - экипаж

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Падение давления на МКС замедлилось после заклейки предполагаемого места утечки воздуха - экипаж

Давление в переходном отсеке модуля "Звезда" на Международной космической станции (МКС) продолжило падать после заклейки трещины в предполагаемом месте утечки воздуха, но скорость падения уменьшилась, сообщил космонавт Анатолий Иванишин.

"Давление продолжило падать после обнаружения трещины, но не так быстро", - сказал Иванишин после переговоров с Центром управления полетами, трансляцию которых ведет NASA.

Экипаж попробует изолировать трещину более надежным образом и продолжит следить за ситуацией.

Накануне космонавты сообщили, что обнаружили предполагаемое место утечки воздуха в переходном отсеке российского модуля "Звезда". По словам космонавта Ивана Вагнера, сделать это помог пакетик с чаем. Как сообщил Иванишин, в участке, куда притянуло пакетик, обнаружена трещина. По указанию ЦУПа экипаж закрыл ее поролоном и скотчем, чтобы убедиться, что место утечки локализовано правильно.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа. Тогда пресс-служба "Роскосмоса" сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. Проверка двух модулей российского сегмента МКС и пристыкованного к ней грузовика "Прогресс" не показали наличия утечек воздуха.

24 августа гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами. По его словам, причина утечки может быть связана с микрометеоритами или стыками модулей на американском сегменте.

Экипаж МКС 26-27 сентября был изолирован в российском сегменте станции для поиска источника утечки воздуха. Для работ им доступны модули "Заря", "Звезда", "Поиск", грузовой корабль "Прогресс МС-14" и пилотируемый "Союз МС-16".

В данный момент на станции находятся российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Серчков, а также астронавты NASA Крис Кэссиди и Кэтлин Рубинс. Вагнер, Иванишин и Кэссиди 22 октября должны вернуться на Землю.

Теги: #мкс #утечка #космос
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