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11:09 16.10.2020

Украина не соответствует всем критериям для путешествующих в европейском регионе – главсанврач

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Украина не соответствует всем критериям для путешествующих в европейском регионе – главсанврач

Украина не соответствует критериям, установленным Советом Европы для путешествующих в европейском регионе, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Совет Европы принял единые подходы и индикаторы для путешествующих между странами европейского региона. В целом эти подходы отображают индикаторы, которые используются в Украине для определения уровней эпидемической опасности. Ключевые показатели – охват тестированием, заболеваемость (инцидентность) и количество положительных результатов среди проведенных исследований ПЦР. На основании показателей формируются "зеленый", "желтый" и "красный" уровни эпидопасности, а также есть "серый" - для стран, не соответствующих по охвату тестированием", - сказал он.

"Страны, где охват тестированием ниже 300 на 100 тыс. населения за неделю, не имеют возможности пользоваться установленными для цветных зон правилами и попадают в серую зону. В Украине этот показатель составляет 120 на 100 тыс. населения (в Киеве он наивысший - 271 на 100 тыс. населения, в Кировоградской обл. наихудший - 64), – пояснил Ляшко.

При этом он уточнил, что часть положительных тестов должна быть менее 4% от всех ПЦР-исследований, тогда как в Украине этот показатель 18% (наилучший в Киеве - 6,7%, наихудший в Житомирской области - 41%).

Инцидентность должна не превышать 25 случаев на 100 тыс. населения для "зеленой" зоны, в Украине – 179 на 100 тыс. (наилучший в Кировоградской обл. – 34, наихудший в Сумской - 334).

По словам замминистра, страны с "зеленым" уровнем эпидопасности не ограничены в передвижении европейским регионом, для туристов стран с "желтым" и "красным" будут устанавливаться ограничения.

Теги: #ляшко #туризм #коронавирус
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