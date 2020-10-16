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08:26 16.10.2020

Сенаторы-республиканцы намерены вызвать основателя Twitter на слушания из-за блокировки публикаций про Байдена

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Сенаторы-республиканцы намерены вызвать основателя Twitter на слушания из-за блокировки публикаций про Байдена

Лидеры Республиканской партии в сенате объявили о планах вызвать для дачи объяснений основателя Twitter Джека Дорси в связи с недавним решением соцсети ограничить распространение статьи New York Post о Джо Байдене.

"Во вторник (на следующей неделе - ИФ) Судебный комитет в полном составе будет голосовать по вопросу вызова Джека Дорси в комитет", - заявил сенатор Тед Круз журналистам.

Он отметил, что социальная сеть ограничивает доступ через свои платформы к статье нью-йоркской газеты о контактах кандидата в президенты от Демократической партии с сотрудником украинской компании Burisma.

Ранее газета New York Post предоставила материалы переписки, из которых видно, что Байден в 2015 году благодаря сыну Хантеру провел встречу с высокопоставленным сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским, хотя позже утверждал, что такого рода контактов у него никогда не было.

Информация о встрече Джо Байдена с Пожарским заинтересовала СМИ США, так как сам бывший вице-президент заверял, что никогда не обсуждал с сыном бизнес-деятельность вне Штатов. При этом в предвыборном штабе Байдена назвали информацию New York Post недостоверной. А соцсети Facebook и Twitter пришли к выводу, что опубликованная информация действительно может быть недостоверной и поэтому ограничили доступ к этой публикации через свои платформы.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ о том, что Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении Байдена и его сына. Расследование должно было коснуться роли Байдена в увольнении генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал деятельность компании Burisma.

Ожидалось, что это расследование должно было коснуться и деятельности Хантера Байдена.

На президентских выборах в США 3 ноября действующий глава государства Дональд Трамп попытается добиться переизбрания. Его соперником будет как раз Джо Байден.

Теги: #твиттер #сша #сенат
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