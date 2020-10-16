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07:22 16.10.2020

Российские наемники шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе

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Российские наемники шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе

За минувшие сутки на Донбассе российские наемники 6 раз открывали огонь в сторону украинских позиций, потерь со стороны ВСУ нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 15 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано шесть нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. … Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было", – сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбук в пятницу.

В частности, на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументировано пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы действие беспилотника было подавлено.

Также российские наемники нарушили режим тишины неподалеку Причепиловки. На этом участке противник применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие. Кроме того, огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия дважды зафиксирован вблизи Авдеевки и дважды - в районе Новотошковского.

"С начала текущих суток, 16 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", – сообщили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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