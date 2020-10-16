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05:10 16.10.2020

ЕС призвал Израиль отменить решения о расширении еврейских поселений на Западном берегу Иордана

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ЕС призвал Израиль отменить решения о расширении еврейских поселений на Западном берегу Иордана

Европейский союз призвал Израиль отменить решения о расширении и строительстве еврейских поселений на оккупированном Западном берегу Иордана, в Иерусалиме и вокруг него, назвав их незаконными.

"Поселенческая деятельность угрожает нынешним усилиям по восстановлению доверия, возобновлению гражданского сотрудничества и сотрудничества в области безопасности между палестинцами и израильтянами, подготовке почвы для возможного возобновления конструктивных и прямых переговоров", - заявил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В заявлении отмечается, что планы Израиля предусматривают строительство около 5000 единиц жилья, в том числе в Восточном Иерусалиме и таких уязвимых районах, как Хар-Хома, Гиват-Хаматос и E1. Они ставят под угрозу жизнеспособность и территориальную целостность будущего палестинского государства.

"На фоне нормализации отношений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном израильтяне и палестинцы должны воспользоваться возможностью и предпринять срочные шаги для укрепления доверия и восстановления сотрудничества в соответствии с предыдущими соглашениями и в полном соответствии с международным правом", - подчеркнул Боррель.

Теги: #ес #поселения #иордания #израиль
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