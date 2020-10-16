В населенных пунктах Харьковщины, попавших в "красную" зону, с понедельника закрываются развлекательные заведения, а школы уходят на каникулы

В Харькове, Люботине и трех районах области, отнесенных к "красной" карантинной зоне, с понедельника, 19 октября, школы уходят на каникулы.

"Школьные учреждения будут отправлены на каникулы, дошкольные учреждения будут работать", - сказал Кучер на брифинге в четверг вечером.

Он уточнил также, что каникулы в школах продлятся с 19 по 30 октября.

По его словам, с 19 октября в населенных пунктах, отнесенных к "красной" зоне закрываются все развлекательные учреждения, а магазины и учреждения общественного питания будут работать лишь до 20:00. Кроме того, учреждения и заведения, предоставляющие социальные или реабилитационные услуги семьям, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, будут закрыты для посетителей.

Вместе с тем, Кучер подчеркнул, что весь транспорт, в том числе и железнодорожный, и пригородный продолжит работу в прежнем режиме, но предупредил, что, если сохраниться негативная динамика распространения COVID-19, через неделю это решение может быть пересмотрено.

"Я настаиваю на том, что наибольшее количество инфекции распространяется именно в общественном транспорте. Вместе с этим это (работа транспорта - ИФ) связано с жизнедеятельностью города. Когда мы останавливали транспорт, это довольно сильно влияло на экономику. Пока мы не можем этого допустить... Но, подчеркиваю, что через неделю этот вопрос будет пересмотрен... Министр Степанов подчеркнул, что если мы будем увеличивать негативную динамику, то через неделю мы будем этот вопрос пересматривать. Поэтому прошу всех жителей: пожалуйста, давайте придерживаться карантинных мероприятий", - сказал Кучер.

Как сообщалось, ранее в четверг Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 19 октября, в соответствии с которым к "красной" зоне отнесены Харьков, Люботин, а также Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы области.