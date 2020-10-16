Минская милиция готова в крайнем случае применять табельное оружие на протестах

Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков заявил, что силовики готовы применять табельное оружие на несанкционированных акциях протеста, но назвал это крайней мерой.

"У нас достаточно специальных средств, имеется табельное оружие на вооружении, которое мы готовы применить. Но применение оружия - это крайняя мера, если уже невозможно выполнить поставленную задачу - защитить наших граждан, в том числе и при нападении на сотрудников ОВД, - другим способом", - заявил Кубраков в интервью телеканалу ОНТ в четверг.

По словам начальника столичной милиции, "сотрудники органов внутренних дел и до этого применяли оружие, если это было необходимо для защиты законных интересов граждан, для пресечения преступлений, если другим способом – уговорами, применением физической силы - пресечь данное преступление было невозможно".

"Мы всегда к этому были готовы и для этого имеется определенное вооружение в органах внутренних дел", - добавил он.

Кубраков заверил, что силовики "не уйдут с улиц". "Мы обеспечим охрану общественного порядка. И мы на сегодняшний день готовы к пресечению любых противоправных действий", - сказал он.

Как сообщалось, первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич заявил в понедельник, 12 октября, что милиция готова применять боевое оружие "в случае необходимости" на акциях протеста в Беларуси. "Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие", - сказал он.

В Беларуси третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа.