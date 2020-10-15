Суточный прирост случаев COVID-19 впервые превысил во Франции 30 тысяч

Во Франции впервые с начала пандемии число выявленных за сутки случаев коронавируса COVID-19 превысило 30 тыс., сообщает Французское агентство общественного здравоохранения.

По данным агентства, за последние 24 часа во Франции диагностировали 30 тыс. 621 новых заражений COVID-19, что более, чем на 8 тыс. больше вчерашнего показателя (22 тыс. 591).

Кроме того, зафиксировали еще 88 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Накануне скончались 104 человека.

Таким образом, общее число заражений в стране достигло отметки в 809 тыс. 684, зафиксировано 33 тыс. 125 случаев смерти людей с коронавирусом.

Агентство сообщает, что по состоянию на четверг исследуют 1586 вспышек коронавирусной инфекции, 335 из которых приходится на дома престарелых.

За последние семь дней во Франции госпитализировали более 6,5 тыс. инфицированных, из них 1750 помещены в отделения интенсивной терапии.

В среду президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении с субботы ночного комендантского часа в регионе Иль-де-Франс, в котором находится Париж, и еще в восьми городах страны в связи с ускорением темпов распространения коронавируса COVID-19.

По словам президента, комендантский час с 21:00 до 06:00 местного времени будет действовать как минимум четыре недели. Эта мера, помимо парижского региона, распространится на Гренобль, Лилль, Лион, Тулузу, Экс-ан-Прованс, Марсель, Монпелье, Сент-Этьен и Руан.

Макрон пояснил, что такая мера исключает посещение ресторанов и встречи с друзьями после 21:00. Он отметил, что любому, кто будет находиться вне дома в комендантский час, необходимо иметь для этого весомую причину. За нарушение данного правила будет предъявлен штраф размером 135 евро.

Также, по словам Макрона, следует избегать встреч более шести человек за столом в семейном кругу. Исключениями являются семьи, которые состоят более чем из шести человек.