События

21:47 15.10.2020

Суточный прирост случаев COVID-19 впервые превысил во Франции 30 тысяч

2 мин читать
Суточный прирост случаев COVID-19 впервые превысил во Франции 30 тысяч

Во Франции впервые с начала пандемии число выявленных за сутки случаев коронавируса COVID-19 превысило 30 тыс., сообщает Французское агентство общественного здравоохранения.

По данным агентства, за последние 24 часа во Франции диагностировали 30 тыс. 621 новых заражений COVID-19, что более, чем на 8 тыс. больше вчерашнего показателя (22 тыс. 591).

Кроме того, зафиксировали еще 88 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Накануне скончались 104 человека.

Таким образом, общее число заражений в стране достигло отметки в 809 тыс. 684, зафиксировано 33 тыс. 125 случаев смерти людей с коронавирусом.

Агентство сообщает, что по состоянию на четверг исследуют 1586 вспышек коронавирусной инфекции, 335 из которых приходится на дома престарелых.

За последние семь дней во Франции госпитализировали более 6,5 тыс. инфицированных, из них 1750 помещены в отделения интенсивной терапии.

В среду президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении с субботы ночного комендантского часа в регионе Иль-де-Франс, в котором находится Париж, и еще в восьми городах страны в связи с ускорением темпов распространения коронавируса COVID-19.

По словам президента, комендантский час с 21:00 до 06:00 местного времени будет действовать как минимум четыре недели. Эта мера, помимо парижского региона, распространится на Гренобль, Лилль, Лион, Тулузу, Экс-ан-Прованс, Марсель, Монпелье, Сент-Этьен и Руан.

Макрон пояснил, что такая мера исключает посещение ресторанов и встречи с друзьями после 21:00. Он отметил, что любому, кто будет находиться вне дома в комендантский час, необходимо иметь для этого весомую причину. За нарушение данного правила будет предъявлен штраф размером 135 евро.

Также, по словам Макрона, следует избегать встреч более шести человек за столом в семейном кругу. Исключениями являются семьи, которые состоят более чем из шести человек.

Теги: #коронавирус #франция #рекорд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:12 15.10.2020
Новое эпидзонирование с 19 октября: Ивано-Франковск, Полтава, Северодонецк, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов - в "красной" зоне

Новое эпидзонирование с 19 октября: Ивано-Франковск, Полтава, Северодонецк, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов - в "красной" зоне

14:53 15.10.2020
Украинские производители готовы запустить выпуск вакцин по календарю прививок – Степанов

Украинские производители готовы запустить выпуск вакцин по календарю прививок – Степанов

13:55 15.10.2020
В Беларуси новый антирекорд по числу заражений коронавирусом - за сутки 613 человек, 5 пациентов скончались

В Беларуси новый антирекорд по числу заражений коронавирусом - за сутки 613 человек, 5 пациентов скончались

13:54 15.10.2020
ВОЗ встревожена ростом заболеваемости COVID-19 в Европе

ВОЗ встревожена ростом заболеваемости COVID-19 в Европе

12:08 15.10.2020
Сессия Европарламента на следующей неделе из-за COVID-19 пройдет удаленно

Сессия Европарламента на следующей неделе из-за COVID-19 пройдет удаленно

11:08 15.10.2020
Количество госпитализированных с COVID-19 в сентябре выросло на 34%

Количество госпитализированных с COVID-19 в сентябре выросло на 34%

10:44 15.10.2020
В ВСУ у 70 человек выявили COVID-19 за сутки

В ВСУ у 70 человек выявили COVID-19 за сутки

09:06 15.10.2020
В Украине за сутки 5 062 заболевших COVID-19, 951 человек выздоровел, 73 больных скончались

В Украине за сутки 5 062 заболевших COVID-19, 951 человек выздоровел, 73 больных скончались

05:37 15.10.2020
В парижском регионе и еще восьми городах Франции с субботы вводится ночной комендантский час - Макрон

В парижском регионе и еще восьми городах Франции с субботы вводится ночной комендантский час - Макрон

03:31 15.10.2020
В Молдове новый антирекорд по количеству заражений Covid-19 - 1149 человек за сутки

В Молдове новый антирекорд по количеству заражений Covid-19 - 1149 человек за сутки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Несмотря на попадание в "красную" зону, Харьков не будет останавливать общественный транспорт, закрывать рынки и общепит - первый вице-мэр

С начала суток российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Нацбанк опубликовал ссылку на интервью Рожковой с критикой Совета НБУ

Новое эпидзонирование с 19 октября: Ивано-Франковск, Полтава, Северодонецк, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов - в "красной" зоне

Указ о передаче государственных с/х земель в коммунальную собственность обнародован на сайте президента

ПОСЛЕДНЕЕ

На КЖРК горняки шахты "Октябрьская" завершили забастовку и выходят на поверхность

Несмотря на попадание в "красную" зону, Харьков не будет останавливать общественный транспорт, закрывать рынки и общепит - первый вице-мэр

Глава Минюста призвал банки присоединяться к автоматизированной системе ареста счетов

С начала суток российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

В Одессе задержали участника ИГИЛ, которого разыскивал Интерпол

СБУ совместно с посольством Израиля проведет масштабные антитеррористические учения в Киеве 16 октября

Нацбанк опубликовал ссылку на интервью Рожковой с критикой Совета НБУ

ЕС призывает Лондон действовать ради соглашения, но готовится к варианту "без сделки"

Достижение необходимых показателей по RAB-тарифам возможно только при бесприбыльной работе длительное время – глава "Винницаоблэнерго"

Лейбл K-Pop группы BTS удвоил капитализацию после крупнейшего с 2017 года IPO в стране

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА