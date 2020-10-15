События

20:14 15.10.2020

Несмотря на попадание в "красную" зону, Харьков не будет останавливать общественный транспорт, закрывать рынки и общепит - первый вице-мэр

2 мин читать
Несмотря на попадание в "красную" зону, Харьков не будет останавливать общественный транспорт, закрывать рынки и общепит - первый вице-мэр

Общественный транспорт в Харькове продолжит работу в обычном режиме, несмотря на то, что город отнесен к "красной" карантинной зоне, заявил первый заместитель городского головы Игорь Терехов.

"Транспорт будет работать в полном объеме, как и работал - метро, наземный электротранспорт, маршрутные такси городские власти останавливать не будут", - говорится в обращении Терехова к горожанам, опубликованном на официальном сайте Харьковского горсовета в четверг вечером.

Он также заявил, что не будут закрываться рынки, продовольственные магазины и заведения общественного питания.

"Я также уверен в том, что в данной экономической ситуации мы не имеем права закрывать рынки, продовольственные магазины, ТРЦ (кроме развлекательных зон), заведения общественного питания, торгового и бытового обслуживания", - говорится в обращении Терехова.

При этом он призвал харьковчан соблюдать карантинные ограничения, а правоохранительные органы - следить за их соблюдением в транспорте.

"Обращаюсь к правоохранительным органам. На вас сейчас ложится ответственность за то, чтобы жизнь в городе не замерла. Прошу вас, не перекладывайте на водителей общественного транспорта контроль за количеством пассажиров - помогите родному Харькову не остаться без общественного транспорта, а значит, помогите ему и дальше жить, работать и развиваться.. При этом мы, харьковчане, должны понимать и жестко требовать друг от друга - соблюдения масочного режима и социальной дистанции горожан", - говорится в обращении Терехова.

Как сообщалось, ранее в четверг Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 19 октября, в соответствии с которым Харьков отнесен к "красной" зоне.

Теги: #карантин #ограничения #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:13 15.10.2020
Полиция устанавливает обстоятельства нападения на агитаторов ЕС в Харькове, информация о применении ножа не подтвердилась

Полиция устанавливает обстоятельства нападения на агитаторов ЕС в Харькове, информация о применении ножа не подтвердилась

13:10 15.10.2020
На агитаторов "Евросолидарности" в Харькове напали, в партии обвиняют конкурентов

На агитаторов "Евросолидарности" в Харькове напали, в партии обвиняют конкурентов

11:26 15.10.2020
На агитаторов "Евросолидарности" в Харькове напали с ножом, в партии обвиняют конкурентов

На агитаторов "Евросолидарности" в Харькове напали с ножом, в партии обвиняют конкурентов

15:08 14.10.2020
Постановление о продлении и введении новых карантинных ограничений опубликовано на сайте Кабмина

Постановление о продлении и введении новых карантинных ограничений опубликовано на сайте Кабмина

21:34 13.10.2020
В Нидерландах со среды вводят дополнительные ограничения для борьбы с коронавирусом

В Нидерландах со среды вводят дополнительные ограничения для борьбы с коронавирусом

21:03 13.10.2020
Совет ЕС одобрил рекомендации по координации ограничений свободы передвижения из-за пандемии

Совет ЕС одобрил рекомендации по координации ограничений свободы передвижения из-за пандемии

17:01 12.10.2020
В трех опорных больницах Харькова разворачивают еще 254 "кислородные" койки для больных COVID-19 - вице-мэр

В трех опорных больницах Харькова разворачивают еще 254 "кислородные" койки для больных COVID-19 - вице-мэр

15:57 12.10.2020
Харьковское метро сократит интервалы между поездами, но закрываться не будет – первый вице-мэр

Харьковское метро сократит интервалы между поездами, но закрываться не будет – первый вице-мэр

08:16 12.10.2020
Германия и Польша вводят новые ограничения в связи с COVID-19

Германия и Польша вводят новые ограничения в связи с COVID-19

21:35 11.10.2020
Зеленский поддержал предложения по усилению надзора за соблюдением карантина в публичных местах и более раннему началу каникул в школах

Зеленский поддержал предложения по усилению надзора за соблюдением карантина в публичных местах и более раннему началу каникул в школах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С начала суток российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Нацбанк опубликовал ссылку на интервью Рожковой с критикой Совета НБУ

Новое эпидзонирование с 19 октября: Ивано-Франковск, Полтава, Северодонецк, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов - в "красной" зоне

Указ о передаче государственных с/х земель в коммунальную собственность обнародован на сайте президента

Зеленский подписал указ о передаче земель сельхозназначения из государственной в коммунальную собственность

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Минюста призвал банки присоединяться к автоматизированной системе ареста счетов

С начала суток российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

В Одессе задержали участника ИГИЛ, которого разыскивал Интерпол

СБУ совместно с посольством Израиля проведет масштабные антитеррористические учения в Киеве 16 октября

Нацбанк опубликовал ссылку на интервью Рожковой с критикой Совета НБУ

Новое эпидзонирование с 19 октября: Ивано-Франковск, Полтава, Северодонецк, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов - в "красной" зоне

ЕС призывает Лондон действовать ради соглашения, но готовится к варианту "без сделки"

Достижение необходимых показателей по RAB-тарифам возможно только при бесприбыльной работе длительное время – глава "Винницаоблэнерго"

Лейбл K-Pop группы BTS удвоил капитализацию после крупнейшего с 2017 года IPO в стране

Кабмин планирует в октябре отменить рекомендацию по ограничению зарплат топ-менеджеров госбанков – замминистра финансов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА