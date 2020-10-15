Несмотря на попадание в "красную" зону, Харьков не будет останавливать общественный транспорт, закрывать рынки и общепит - первый вице-мэр

Общественный транспорт в Харькове продолжит работу в обычном режиме, несмотря на то, что город отнесен к "красной" карантинной зоне, заявил первый заместитель городского головы Игорь Терехов.

"Транспорт будет работать в полном объеме, как и работал - метро, наземный электротранспорт, маршрутные такси городские власти останавливать не будут", - говорится в обращении Терехова к горожанам, опубликованном на официальном сайте Харьковского горсовета в четверг вечером.

Он также заявил, что не будут закрываться рынки, продовольственные магазины и заведения общественного питания.

"Я также уверен в том, что в данной экономической ситуации мы не имеем права закрывать рынки, продовольственные магазины, ТРЦ (кроме развлекательных зон), заведения общественного питания, торгового и бытового обслуживания", - говорится в обращении Терехова.

При этом он призвал харьковчан соблюдать карантинные ограничения, а правоохранительные органы - следить за их соблюдением в транспорте.

"Обращаюсь к правоохранительным органам. На вас сейчас ложится ответственность за то, чтобы жизнь в городе не замерла. Прошу вас, не перекладывайте на водителей общественного транспорта контроль за количеством пассажиров - помогите родному Харькову не остаться без общественного транспорта, а значит, помогите ему и дальше жить, работать и развиваться.. При этом мы, харьковчане, должны понимать и жестко требовать друг от друга - соблюдения масочного режима и социальной дистанции горожан", - говорится в обращении Терехова.

Как сообщалось, ранее в четверг Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 19 октября, в соответствии с которым Харьков отнесен к "красной" зоне.