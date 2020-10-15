Глава Минюста призвал банки присоединяться к автоматизированной системе ареста счетов

Министр юстиции Денис Малюська призвал банки присоединяться к автоматизированной системе ареста счетов, которая позволяет моментально арестовывать средства недобропорядочных клиентов.

"Пользуясь случаем, хочу призвать все банковское сообщество присоединяться к нашей системе автоматизированного ареста счетов. (...) Эта система добровольная. Если банк присоединится к этой системе, арест счетов в банке будет производиться автоматически", – сказал он в ходе The Banking 50 Ukrainian Banking Forum в Киеве в четверг.

По его словам, эта система позволит осуществлять взыскания долгов гораздо быстрее и эффективнее, в том числе и с госсектора.

"Для банков сначала это будто минус, потому что счета клиентов будут арестованы мгновенно, а деньги не смогут утечь со счета.(...) Но чем больше банков присоединится к системе...тогда ваши должники, те, кто должен вам деньги, не смогут их спрятать", – пояснил министр.

Он ответил, что Минюст готова предоставить банкам всю техническую помощь в процессе подключения.

По его словам, к системе уже присоединились четыре банка, в том числе ПриватБанк и monobank.

Как сообщалось, Верховная Рада 3 июля 2018 приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание» (далее - Закон № 2475-VIII), разработанный народными депутатами совместно с Министерством юстиции.

Указанным законом внесены, в частности, изменения в законы "О банках и банковской деятельности", "Об исполнительном производстве" и на его основе принят ряд решений Нацбанка и Минюста, которые обеспечили разработку необходимых нормативно-правовых актов, регулирующих процесс автоматизированного получения исполнителями информации о счетах должников и наложения ареста на средства, находящиеся на них.

Согласно информации Минюста, по состоянию на 17 февраля 2020 года 18 банков подали заявки на участие в системе.