С начала суток российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

С начала текущих суток, 15 октября, российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

"В ночное время суток враг нарушил режим прекращения огня, применив автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие вблизи Причепиловки. Кроме того, противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Авдеевки и дважды - в районе Новотошковского", - указывается в сообщении.

Подразделения ОС огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.