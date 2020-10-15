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19:32 15.10.2020

С начала суток российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

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С начала суток российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

С начала текущих суток, 15 октября, российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

"В ночное время суток враг нарушил режим прекращения огня, применив автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие вблизи Причепиловки. Кроме того, противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Авдеевки и дважды - в районе Новотошковского", - указывается в сообщении.

Подразделения ОС огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

Теги: #оос
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