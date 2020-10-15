События

19:25 15.10.2020

СБУ совместно с посольством Израиля проведет масштабные антитеррористические учения в Киеве 16 октября

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СБУ совместно с посольством Израиля проведет масштабные антитеррористические учения в Киеве 16 октября

В Киеве в пятницу, 16 октября, Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области при организационной поддержке Штаба АТЦ СБУ совместно с посольством Израиля проведут масштабные антитеррористические учения.

"Тренировки пройдут в Печерском и Деснянском районах столицы с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти. Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность", - сообщает пресс-служба ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области в соцсети Facebook.

СБУ призывает гостей и жителей столицы соблюдать спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам и надлежащим образом реагировать на законные действия правоохранителей.

В случае обнаружения макетов взрывных устройств граждан просят информировать правоохранителей по номеру "горячей линии" (044) 253-06-71.

Теги: #учения #сбу
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