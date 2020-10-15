В Одессе задержали участника ИГИЛ, которого разыскивал Интерпол

Сотрудники Службы безопасности Украины во время спецоперации в Одессе задержали участника международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ), который находился в международном розыске Интерпола.

"Оперативники спецслужбы получили информацию, что на территорию нашего государства нелегально прибыл гражданин одной из стран Центральной Азии, который причастен к терроризму. Установлено, что ранее иностранец прошел подготовку в лагерях террористов на Ближнем Востоке", - сообщает пресс-служба СБУ.

В Украине злоумышленник планировал организовать транзитную переправку боевиков из разных стран в ряды ИГИЛ.

Во исполнение решения Офиса генерального прокурора об экстрадиции задержанный был отконвоирован и передан компетентным органам страны его происхождения.