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19:17 15.10.2020

Нацбанк опубликовал ссылку на интервью Рожковой с критикой Совета НБУ

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Нацбанк опубликовал ссылку на интервью Рожковой с критикой Совета НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал ссылку на интервью первой замглавы центробанка Екатерины Рожковой изданию Liga.net с критикой отдельных действий Совета НБУ.

Как сообщалось, Совет НБУ 2 октября решил вынести выговор и выразить недоверие Рожковой и замглавы НБУ Дмитрию Сологубу.

Ранее информированный источник сказал агентству "Интерфакс-Украина", что глава НБУ Кирилл Шевченко, который, согласно должности, также входит в Совет, голосовал "за" принятие соответствующих решений.

Позже, 8 октября, Шевченко сообщил, что Совет НБУ принял решение объявить выговор и выразить недоверие Рожковой и Сологубу в связи с нарушением ими стратегии коммуникаций и политики "единого голоса" (One voice policy) Нацбанка.

Теги: #рожкова #нбу
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