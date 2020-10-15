Стокгольм планирует увеличить военный бюджет на 40%, в том числе из-за "действий России"

Правительство Швеции на фоне роста региональной напряженности предлагает увеличить военный бюджет в 2021-2025 годы на 40%, сообщает в четверг агентство Associated press (AP) со ссылкой на шведского министра обороны Петера Хультквиста.

По его словам, такой шаг вызван "постепенным ухудшением" региональной безопасности и "последствиями действий России".

"Это станет самым значительным наращиванием оборонных возможностях страны за последние 70 лет. Нельзя отбрасывать возможность вооруженной атаки на Швецию", - сказал Хультквист.

AP отмечает, что для принятия плана увеличения оборонного бюджета требуется его одобрение шведским парламентом, однако о дате голосования пока не сообщалось. План подразумевает выделение дополнительных $3,1 млрд; в данный момент на оборонный бюджет Швеции приходится 1,1% ВВП.

В августе вице-адмирал ВМС Швеции Ян Торнквист заявлял, что Швеция на фоне роста военной активности НАТО и РФ в районе Балтийского моря приступила к реализации комплекса меру по укреплению своей обороноспособности.

AP напоминает, что в декабре 2017 года Стокгольм принял решение впервые с конца Второй мировой войны развернуть новое военное подразделение в регионе. В 2018 году подразделение на постоянной основе базируется на острове Готланд, который расположен в Балтийском море у юго-восточного побережья страны.

В 2017 году Хультквист также объявил, что в Швеции восстанавливают всеобщую воинскую повинность, отмененную в 2010 году, в связи с действиями России в Украине и участившимися в РФ военными учениями.