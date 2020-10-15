События

17:46 15.10.2020

Стокгольм планирует увеличить военный бюджет на 40%, в том числе из-за "действий России"

2 мин читать
Стокгольм планирует увеличить военный бюджет на 40%, в том числе из-за "действий России"

Правительство Швеции на фоне роста региональной напряженности предлагает увеличить военный бюджет в 2021-2025 годы на 40%, сообщает в четверг агентство Associated press (AP) со ссылкой на шведского министра обороны Петера Хультквиста.

По его словам, такой шаг вызван "постепенным ухудшением" региональной безопасности и "последствиями действий России".

"Это станет самым значительным наращиванием оборонных возможностях страны за последние 70 лет. Нельзя отбрасывать возможность вооруженной атаки на Швецию", - сказал Хультквист.

AP отмечает, что для принятия плана увеличения оборонного бюджета требуется его одобрение шведским парламентом, однако о дате голосования пока не сообщалось. План подразумевает выделение дополнительных $3,1 млрд; в данный момент на оборонный бюджет Швеции приходится 1,1% ВВП.

В августе вице-адмирал ВМС Швеции Ян Торнквист заявлял, что Швеция на фоне роста военной активности НАТО и РФ в районе Балтийского моря приступила к реализации комплекса меру по укреплению своей обороноспособности.

AP напоминает, что в декабре 2017 года Стокгольм принял решение впервые с конца Второй мировой войны развернуть новое военное подразделение в регионе. В 2018 году подразделение на постоянной основе базируется на острове Готланд, который расположен в Балтийском море у юго-восточного побережья страны.

В 2017 году Хультквист также объявил, что в Швеции восстанавливают всеобщую воинскую повинность, отмененную в 2010 году, в связи с действиями России в Украине и участившимися в РФ военными учениями.

Теги: #швеция #бюджет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:21 05.10.2020
Шведская Quintus Technologies AB отказалась от поставок ГАЗу - Лавров

Шведская Quintus Technologies AB отказалась от поставок ГАЗу - Лавров

00:12 05.10.2020
В Швеции стартует Нобелевская неделя

В Швеции стартует Нобелевская неделя

02:24 01.10.2020
Сенат США принял законопроект о временном бюджете

Сенат США принял законопроект о временном бюджете

10:45 30.09.2020
Минздрав в бюджетном запросе на 2021 год заложил повышенный тариф на роды и неонатальную помощь

Минздрав в бюджетном запросе на 2021 год заложил повышенный тариф на роды и неонатальную помощь

19:24 29.09.2020
Глава Spotify инвестировал в стартап двух бывших топ-менеджеров Tesla

Глава Spotify инвестировал в стартап двух бывших топ-менеджеров Tesla

19:41 28.09.2020
Профильный комитет Рады рекомендовал увеличить финансирование Программы медгарантий до 5% ВВП в госбюджете-2021

Профильный комитет Рады рекомендовал увеличить финансирование Программы медгарантий до 5% ВВП в госбюджете-2021

17:11 28.09.2020
Украина сохранит зависимость от внешних кредиторов в ближайшие несколько лет – глава Райффайзен банка Аваль

Украина сохранит зависимость от внешних кредиторов в ближайшие несколько лет – глава Райффайзен банка Аваль

12:47 28.09.2020
Рада 20 октября должна согласовать предложения к проекту госбюджета - Разумков

Рада 20 октября должна согласовать предложения к проекту госбюджета - Разумков

11:30 28.09.2020
Комитет ВР по здравоохранению подготовил более 200 правок в проект госбюджета – Радуцкий

Комитет ВР по здравоохранению подготовил более 200 правок в проект госбюджета – Радуцкий

14:27 25.09.2020
ЦЭС предлагает снизить дефицит госбюджета-2021 до 3% ВВП

ЦЭС предлагает снизить дефицит госбюджета-2021 до 3% ВВП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Указ о передаче государственных с/х земель в коммунальную собственность обнародован на сайте президента

Зеленский подписал указ о передаче земель сельхозназначения из государственной в коммунальную собственность

Каникулы в школах Киева начнутся 21 октября – Кличко

В Украине за сутки 5 062 заболевших COVID-19, 951 человек выздоровел, 73 больных скончались

В Украине за сутки вновь более 5 тысяч заболевших COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС призывает Лондон действовать ради соглашения, но готовится к варианту "без сделки"

Достижение необходимых показателей по RAB-тарифам возможно только при бесприбыльной работе длительное время – глава "Винницаоблэнерго"

Кабмин планирует в октябре отменить рекомендацию по ограничению зарплат топ-менеджеров госбанков – замминистра финансов

В доме на Позняках, где летом произошел взрыв, обнаружен арсенал оружия, владелец квартиры задержан - КГГА

Указ о передаче государственных с/х земель в коммунальную собственность обнародован на сайте президента

Начальник Ивано-Франковского облбюро судмедэкспертизы пойман на взятке – Офис генпрокурора

Апелляционный суд оставил под стражей обвиняемых в организации нападения на активистку Гандзюк

В одесском детсаду четырехлетняя девочка упала с турника, у ребенка ушиб головного мозга и перелом затылочной кости - полиция

Бывшему сотруднику ЦРУ Сноудену придется задержаться в России на неопределенный срок - источник

Полиция устанавливает обстоятельства нападения на агитаторов ЕС в Харькове, информация о применении ножа не подтвердилась

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА