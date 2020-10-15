Начальник Ивано-Франковского облбюро судмедэкспертизы пойман на взятке – Офис генпрокурора

Начальник Ивано-Франковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы и судебно-медицинский эксперт одного из межрайонных отделений задержаны за получение $4 тыс. взятки от санитара учреждения за назначение на должность судмедэксперта.

Согласно сайту Офиса генерального прокурора в четверг, задержанные уведомлены о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины).

Злоумышленников разоблачили следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений Следственного управления Главного управления Нацполиции в области при оперативном сопровождении облуправления СБУ.