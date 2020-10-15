Бывшему сотруднику ЦРУ Сноудену придется задержаться в России на неопределенный срок - источник

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, скорее всего, еще неопределенно долгий срок будет оставаться в России, а возможная смена руководства в США не отразится на его дальнейшей судьбе, заявил "Интерфаксу" информированный источник.

Отвечая на вопрос, могут ли предстоящие президентские выборы в США изменить ситуацию вокруг опального американца, обвиняемого на Родине в измене, собеседник агентства сказал: "Если к власти придет президент-демократ, то, очевидно, ничего хорошего Сноудену это не сулит".

"Ведь именно при демократе Обаме началась вся эта эпопея с бегством Сноудена и предоставлением ему убежища в России. И вряд ли вице-президент при администрации Обамы Байден в случае прихода в Белый дом изменит свое отношение к Сноудену", - пояснил источник.

Что касается позиции нынешнего главы американской администрации, отметил источник, "судя по всему, он решил не углубляться в эту тему".

"Он дал понять, что не собирается принимать радикальных решений, в том числе прекратить уголовное преследование бывшего сотрудника американских спецслужб или помиловать его. Скорее всего, его советники решили, что тема Сноудена безвыигрышная. Любой шаг президента Трампа может оказаться ошибочным", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, "в данном случае, наверное, лучше сохранять статус-кво".

В 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб о слежке по всему миру. Публикации по этой теме вызвали широкий резонанс. На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден сначала бежал из США в Гонконг, а затем - в РФ.

С тех пор он живет в России, время от времени продлевая вид на жительство.

По данным CNN, Сноуден заработал $4,2 млн с продажи своей книги, а также получил чуть более $1 млн от платных выступлений.