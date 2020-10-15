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15:11 15.10.2020

Кличко: более 7 тыс. медработников уволились из столичных медучреждений за 9 месяцев

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Кличко: более 7 тыс. медработников уволились из столичных медучреждений за 9 месяцев

Более 7 тыс. медицинских работников уволились из столичных медучреждений за последние девять месяцев, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в ходе пресс-конференции в Киеве в четверг.

"В целом за девять месяцев из столичных медучреждений уволилось более 7 тыс. работников. Почти половина из них - технические работники, не медики. Но, к сожалению, есть и отток медицинских кадров. Даже в условиях постоянных усилий города для улучшения условий работы медработников. Например, Киев выплачивает медикам надбавку к заработной плате из городского бюджета. За девять месяцев этого года столица выделила на эти расходы почти 1 млрд грн. Причины увольнения - разные. Одной из весомых является и пандемия. В ситуации стремительного распространения вируса многие медработники, которые относятся к группе риска, решили не подвергать себя опасности и покинули работу", - процитировала пресс-служба Кличко.

По его словам, к настоящем у времени в медучреждениях есть 7,5 тыс. вакансий.

"Студенты получают образование за счет средств государственного и местного бюджетов, затем выбирают работу по своему усмотрению. Например, в этом году из столичных колледжей выпустились 557 выпускников-бюджетников. И только 207 из них пошли работать в коммунальные больницы медсестрами. Такая же ситуация и с молодыми врачами", - добавил Кличко.

Мэр призвал правительство внести изменения в нормативно-правовые акты и урегулировать вопросы трудоустройства выпускников медицинских учебных заведений, которые учились за госсредства.

Теги: #кличко #медработники
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