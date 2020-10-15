Полиция устанавливает обстоятельства нападения на агитаторов ЕС в Харькове, информация о применении ножа не подтвердилась

Полиция устанавливает обстоятельства конфликта, который произошел между агитаторами "Европейской солидарности" и "Слуги народа" в четверг утром возле станции метро "Студенческая" в Харькове.

"Информация о применении ножа не соответствует действительности. Пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался... Информация о происшествии внесена в единый учет Московского отдела полиции. Проводится проверка", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации правоохранителей, конфликт произошел из-за размещения агитационного стола. 63-летняя женщина-агитатор от ЕС сообщила патрульным, что у нее произошел словесный конфликт с агитатором от другой политической силы относительно места, на котором находится его стол с агитационной литературой. Мужчина передвинул этот стол, собрал свою палатку и ушел с места происшествия до приезда полиции. Кроме того, по словам заявительницы, мужчина зацепил ее фрагментом конструкции, но в больницу женщина не обращалась.

Всего с начала избирательной кампании в полицию поступило 149 сообщений о нарушении избирательного законодательства на территории Харьковской области. Следователи расследуют 15 уголовных производств, связанных с выборами, в т.ч. 7 уголовных производств по ч. 1 и 2 ст. 296 (хулиганство), 2 - по ч. 1 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права), 1 - по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), 1 - по ч. 2 ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей), 2 - по ч. 1, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и 2 - по ч. 2,3 ст. 160 (подкуп избирателя, члена избирательной комиссии) Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, работниками полиции составлено 8 административных протоколов: 1 - по ст. 173, 5 - по ст. 212-13, 2 - по ст. 212-14 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщалось, ранее в четверг в территориальной организации "Европейской справедливости" заявили, что на агитатора партии в Харькове напали с ножом.

"Агитатор партии "Слуга народа" разбросал агитационный материал и пытался нанести травм ножом нашему представителю. Преступник с места происшествия скрылся", - сообщается на официальной странице терорганизации ЕС в Facebook.