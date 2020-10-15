Великобритания вслед за ЕС ввела санкции против российского бизнесмена Пригожина

Великобритания вслед за ЕС ввела в четверг санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина, так как считает его причастным к поставкам вооружений в Ливию, говорится в заявлении британского МИД.

"Санкции вводятся против Евгения Викторовича Пригожина, который несет ответственность за деятельность зарубежных наемников в Линии и за многочисленные нарушения оружейного эмбарго", - отмечается в заявлении.

Ранее в четверг Евросоюз тоже ввел санкции против Пригожина.

"Пригожин участвует и помогает деятельности ЧВК "Вагнер" в Ливии, что угрожает миру, стабильности и безопасности в стране. В частности, "Вагнер" причастна к многочисленным и повторяющимся нарушениям оружейного эмбарго в Ливии, установленным резолюцией СБ ООН", - говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

В сентябре комитет экспертов ООН по надзору за соблюдением санкций обвинил в нарушении эмбарго на поставки оружия в Ливию 11 компаний, включая ЧВК "Вагнер". По заявлениям экспертов, она в мае предоставила 800-1200 наемников для помощи командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару.

Кроме "ЧВК" Вагнер, в ООН обвинили в нарушении оружейного эмбарго еще 10 компаний, которые оказывали материально-техническую поддержку ЛНА - авиакомпании, зарегистрированные в Казахстане, Сирии, Украине, Таджикистане, а также две компании из ОАЭ.