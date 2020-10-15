В Николаевской "инфекционке" проходят обыски из-за информации кандидата на местных выборах о ремонтных работах в больнице – полиция

В Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний в четверг следователи проводят обыск в рамках расследования уголовного производства, сообщает полиция Николаевской области.

"В результате мониторинга сети интернет была выявлена публикация, в которой кандидат на местных выборах сообщил о проведении ремонтных работ в Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении на странице в "Фейсбук".

По факту публикации полиция начала уголовное производство по ч.3 ст.160 УК Украины (предоставление избирателям, участникам референдума, юридическим лицам неправомерной выгоды, что сопровождается предвыборной агитацией).

"В рамках расследования сегодня, 15 октября, полицейские проводят обыск в медучреждении с целью извлечения официальной документации для дальнейшего анализа и исследования", - добавили в полиции.

Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пяти лет.