В Беларуси новый антирекорд по числу заражений коронавирусом - за сутки 613 человек, 5 пациентов скончались

В Беларуси по состоянию на 15 октября зарегистрированы 85 тыс. 734 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 613 случаев против 597 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 916 пациентов (на 14 октября - 911) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.

В Минздраве также сообщили, что на 15 октября выздоровели и выписаны 78 тыс. 583 пациента (на 14 октября - 78 тыс. 218), у которых ранее был подтвержден коронавирус. Таким образом, прирост за сутки составил 365 человек.

Всего проведено 2 млн. 144 тыс. 544 теста (на 14 октября - 2 млн. 18 тыс. 816 тестов).