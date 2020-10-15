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13:54 15.10.2020

ВОЗ встревожена ростом заболеваемости COVID-19 в Европе

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ВОЗ встревожена ростом заболеваемости COVID-19 в Европе

Рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Европе, фиксируемый в последние дни, вызывает глубокую обеспокоенность членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Развитие эпидемиологической ситуации в Европе вызывает большие опасения. Растет количество ежедневно регистрируемых случаев, растет число госпитализаций", - заявил на пресс-конференции глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге.

Ранее сообщалось, что в ряде стран Европы прирост новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 достиг рекордных показателей.

В частности, в Германии за сутки выявили 6,6 тыс. случаев COVID-19. Это самый большой прирост в стране с начала пандемии коронавируса. Рекордно высокий показатель новых случаев коронавируса зарегистрирован и в Чехии, где за сутки заболели 9,5 тыс. человек.

На фоне подобной ситуации с коронавирусом некоторые европейские страны возвращают ограничения. Так, например, Португалия с четверга запрещает собрания с участием более пяти человек. В стране также повысили штраф для компаний, которые не выполняют меры безопасности, с 5 тыс. евро до 10 тыс. евро.

В Нидерландах вступают в силу ограничения, касающиеся в том числе продажи алкоголя и обязательного ношения масок.

В Каталонии с четверга на 15 дней закрывают все бары и рестораны. Спортивным залам, кинотеатрам и театрам разрешено осуществлять свою деятельность на более чем на 50%, магазинам и рынкам - не более чем на 30%.

Теги: #ес #воз #коронавирус
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