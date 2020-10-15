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12:45 15.10.2020

KAN Development рассматривает возможность строительства высшего учебного заведения в Киеве

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KAN Development рассматривает возможность строительства высшего учебного заведения в Киеве

Девелоперская и строительная компания KAN Development (Киев), развивающая сеть "Академия современного образования А+", рассматривает возможность реализации проекта высшего учебного заведения с медицинским направлением, сообщила учредитель и руководитель образовательной сети Иванна Никонова.

"Мы начали уже задумываться и о высшем образовании. Потому что, на мой взгляд, в Украине хорошее среднее образование, а качественного высшего попросту нет. С одной стороны, школы выпускают довольно-таки подготовленных учеников, а дальше идти некуда. Хороший университет –это практика с первого курса. Мы реально понимаем, что у нас высшее образование теряет, особенно сейчас на фоне карантина", - рассказала Никонова агентству "Интерфакс-Украина".

Она считает перспективным и актуальным медицинское направление обучения для высшего образования в Украине

"Мы рассматриваем высшее учебное заведение, связанное с медициной. Медики сейчас нужны стране, и в них нужно вкладывать деньги (…) У нас даже в детских садах есть программа “Врач +”. С самого раннего возраста дети изучают науку в рамках объединения “Думай room”. Туда входит и медицина. Cейчас это очень важно", - подчеркнула Никонова.

KAN Development создана в 2001 году. Портфель реализованных проектов в Киеве включает ЖК "Комфорт Таун", Central Park, ЖК бизнес-класса Tetris Hall, БЦ Senator, IQ Business Center, ТРЦ Ocean Plaza (партнеры проекта столичная Ukrainian Development Partners, UDP, и KAN Development), бизнес-центр класса "А" "101 Tower", ЖК Diamond Hill, ЖК "Паркове Мисто" (партнеры проекта UDP и KAN Development), ТРК Arena City, РК ARENA Entertainment, БЦ "Доминант", коммерческие паркинги "Белый Кашалот" и на ул. Владимирской, 49а, IQ Business Center. Компания также активно развивает собственную сеть образовательных учреждений "А+".

Теги: #недвижимость #образование #kan #kan_development
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