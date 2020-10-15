Сессия Европарламента на следующей неделе из-за COVID-19 пройдет удаленно

Сессия Европейского парламента на следующей неделе пройдет в удаленном формате из-за связанных с коронавирусом COVID-19 опасений во Франции и Бельгии, сообщил в четверг глава Европарламента Давид Сассоли.

"Я с сожалением объявляю, что пленарная сессия, запланированная на следующую неделю, пройдет не в Страсбурге, а удаленно. Ситуация во Франции и Бельгии - очень серьезная, и путешествовать не рекомендуется. Страсбург продолжает быть домом Европарламента, и мы сделаем все возможное, чтобы потом вернуться туда", - написал Сассоли в твиттере.

Наибольшую часть времени Европарламент работает в Брюсселе, но каждый год проводит 12 недельных сессий в Страсбурге. Недавно президент Франции Эммануэль Макрон просил Европарламент поскорее вернуться в Страсбург.

"Я зубами и ногтями держусь за идею, что Европейский парламент должен проводить заседания в Страсбурге, потому что если мы согласимся с тем, что Европейский парламент встречается только в Брюсселе, мы, считайте, потерпели неудачу - потому что через 10 лет все будет в Брюсселе", - приводило слова французского президента издание Politico.