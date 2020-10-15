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11:19 15.10.2020

Кабмин уволил руководителя аппарата премьер-министра Кривенко и назначил врио Горбунова

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Кабмин уволил руководителя аппарата премьер-министра Кривенко и назначил врио Горбунова

Кабинет министров Украины уволил руководителя аппарата премьер-министра Татьяну Кривенко и временно возложил данные обязанности на Олега Горбунова.

Так, согласно распоряжением №1256 от 13 октября, Кривенко уволена с должности руководителя аппарата премьера по согласованию сторон. Данную должность она занимала с 10 марта 2020 года.

В то же время, распоряжением №1266 от 13 октября на обязанности руководителя аппарата премьера временно возложили на Горбунова, который ранее был советником премьера Дениса Шмыгаля на должности вице-премьер-министра.

Теги: #горбунов #кабмин
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