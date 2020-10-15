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11:08 15.10.2020

Количество госпитализированных с COVID-19 в сентябре выросло на 34%

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Количество госпитализированных с COVID-19 в сентябре выросло на 34%

Количество госпитализированных пациентов с COVID-19 или подозрением на него в сентябре выросло на 34%, сообщила Национальная служба здоровья (НСЗУ).

"За последние месяцы уровень заболеваемости COVID-19 существенно вырос, выросла и нагрузка на медицинскую системы. В частности, в сентябре количество госпитализированных пациентов с COVID-19 или подозрением на него выросло на 34% - было госпитализировано 23,143 тыс. пациентов, из них более 4 тыс. получали помощь в условиях интенсивной терапии", - сообщила представитель НСЗУ в ходе пресс-брифинга в четверг.

По данным ведомства, соответственно выросла нагрузка на медицинские команды в медучреждениях - до 16 пациентов в месяц на одну медицинскую команду в сентябре против 13 пациентов в августе.

"В отдельных регионах нагрузка на одну команду в сентябре превышала 40 пациентов, в частности в Одесской области - 42 пациента, в Киеве – 41", - уточнила представитель НСЗУ.

Согласно обнародованному сообщению, рекомендованная нагрузка на команду составляет 20 пациентов – по такому показателю рассчитывался тариф на оплату услуг медучреждений.

"Поэтому правительство утвердило решение ввести с октября повышающий коэффициент по загруженности медицинских команд. Если количество пациентов на одну команду в месяц будет превышать 20, то медучреждение будет получать больше средств, а медики больше зарплаты. Коэффициенты составляют - 1,26 (от 21 до 40 пациентов), 1,74 (от 41 до 60 пациентов), 2,16 (более 61 пациента)", - отметили в НСЗУ.

Помимо этого, правительство утвердило изменения в порядок создания медицинских команд для лечения COVID-19. Если медучреждение создало четыре медицинские команды, в составе которых есть анестезиолог, то оно может создавать команды без анестезиолога, но не превышая количество анестезиологических команд. Создание новых команд разрешается в том случае, если нагрузка на каждую команду за предыдущий месяц превышает 20 пациентов.

В НСЗУ добавили, что служба выплатила медучреждениям около 3,4 млрд грн за предоставление помощи пациентам с COVID-19.

Теги: #нсзу #коронавирус
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