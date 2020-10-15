События

10:57 15.10.2020

Полиция за сутки открыла 12 уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса в Украине

1 мин читать
Полиция за сутки открыла 12 уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Украинские полицейские начали за сутки (14 октября) 12 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса.

Как сообщило в четверг управление коммуникации Национальной полиции Украины, всего в течение суток поступило 196 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве - 39, в Киевской области - 18, во Львовской - 17, в Одесской - 14, в Днепропетровской - 13, в Донецкой - 10, по 8 - Запорожской, Николаевской и Харьковской областях.

В целом с 5 сентября территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 4 690 сообщений, связанных с избирательным процессом.

За этот период в ЕРДР внесены сведения о 346 уголовных правонарушениях: 174 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 172 - связаны с избирательным процессом.

Составлено 1152 протокола о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Теги: #полиция #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:55 15.10.2020
В КИУ обеспокоены криминализацией избирательного процесса на местных выборах

В КИУ обеспокоены криминализацией избирательного процесса на местных выборах

11:45 15.10.2020
Технология клонов, используемая на местных выборах, может разрушить избирательную кампанию - КИУ

Технология клонов, используемая на местных выборах, может разрушить избирательную кампанию - КИУ

11:31 15.10.2020
Технология клонов, которую используют на местных выборах, может разрушить избирательную кампанию - Кошель

Технология клонов, которую используют на местных выборах, может разрушить избирательную кампанию - Кошель

10:41 15.10.2020
Полиция за сутки открыла 12 уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Полиция за сутки открыла 12 уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса в Украине

09:38 15.10.2020
В Киеве полиция открыла дело из-за антисемитских надписей возле Офиса президента

В Киеве полиция открыла дело из-за антисемитских надписей возле Офиса президента

08:33 15.10.2020
Трамп призвал американцев голосовать за него на президентских выборах 3 ноября

Трамп призвал американцев голосовать за него на президентских выборах 3 ноября

19:05 14.10.2020
На Черниговщине у агитпалатки произошла драка и стрельба, полиция открыла уголовное производство

На Черниговщине у агитпалатки произошла драка и стрельба, полиция открыла уголовное производство

13:11 14.10.2020
Разумков заявляет, что средства на опрос в день местных выборов не выделялись, ЦИК их проводить не уполномочена

Разумков заявляет, что средства на опрос в день местных выборов не выделялись, ЦИК их проводить не уполномочена

13:04 14.10.2020
Средства на опрос в день местных выборов не выделялись, ЦИК проводить его не уполномочена - Разумков

Средства на опрос в день местных выборов не выделялись, ЦИК проводить его не уполномочена - Разумков

13:02 14.10.2020
Только 3% избирательных участков полностью доступны для маломобильных групп - "Опора"

Только 3% избирательных участков полностью доступны для маломобильных групп - "Опора"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 5 062 заболевших COVID-19, 951 человек выздоровел, 73 больных скончались

В Украине за сутки вновь более 5 тысяч заболевших COVID-19

В ОБСЕ сообщили, что украинская сторона передала в ТКГ список из четырех категорий удерживаемых лиц, ОРДЛО информацию не предоставили

Глава СММ ОБСЕ на заседании ТКГ указал, что политические вопросы не должны стоять на первом месте в работе подгруппы по безопасности

В Киеве тяжело ранили военнослужащего и волонтера партии "Удар", он в реанимации

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин уволил руководителя аппарата премьер-министра Кривенко и назначил врио Горбунова

Основатель UFuture решил перенести на весну-2021 Форум инновационных производств в Белой Церкви из-за усиления карантина

Количество госпитализированных с COVID-19 в сентябре выросло на 34%

Отопительный сезон во Львове начнется 16 октября – Садовой

В ВСУ у 70 человек выявили COVID-19 за сутки

В Милане состоится очередное заседание апелляционного суда по делу нацгвардейца Маркива

В Украине за сутки 5 062 заболевших COVID-19, 951 человек выздоровел, 73 больных скончались

В Украине за сутки вновь более 5 тысяч заболевших COVID-19

Умер украинский ученый и филолог Александр Пономарив

Трамп назвал "ужасным" решение Facebook и Twitter ограничить доступ к статье о контактах Байдена с украинской компанией Burisma

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА