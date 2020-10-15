Отопительный сезон во Львове начнется 16 октября – Садовой

Отопительный сезон во Львове начнут 16 октября, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на слова мэра города Андрея Садового.

"Сегодня я подписываю распоряжение, и завтра мы начинаем планомерную подачу тепла во все дома Львова. Весь жилой фонд завтра с утра будет подключаться без проблем", - цитируют в сообщении слова мера Львова.

По его данным, кроме жилых домов тепло подадут в коммунальные учреждения культуры. Что же касается школ, то начало отопительного сезона там пройдет в другие сроки, поскольку вскоре школы пойдут на каникулы.

В данное время "Львовтеплоэнерго" подает тепло в 6 больниц и 2 оранжереи.

По данным синоптиков, с 16 октября во Львове ожидается похолодание – температура в следующие несколько дней будет колебаться в диапазон 5-9 градусов тепла.