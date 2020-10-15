В ВСУ у 70 человек выявили COVID-19 за сутки

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили 70 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, всего сейчас болеет - 911 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Всего за время пандемии выздоровели – 3 074 человека, летальных случаев - 11. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 564 человека", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Так, из 70 новых случаев заболевания COVID-19 в учреждениях здравоохранения находится 9 человек (Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 3 военнослужащих, Николаевский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Новоград-Волынский городская больница - 1 работник ВСУ, Инфекционная клиническая больница города Одессы - 1 работник ВСУ).

Кроме того, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 61 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга, 15 октября, зафиксировано 5 062 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровел 951 пациент, умерли 73 ранее заболевших, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.