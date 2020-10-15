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09:38 15.10.2020

В Киеве полиция открыла дело из-за антисемитских надписей возле Офиса президента

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В Киеве полиция открыла дело из-за антисемитских надписей возле Офиса президента

Полиция Киева начала уголовное производство за антисемитские надписи возле Офиса президента Украины, правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению данного правонарушения.

"В полицию Киева с официальным письмом обратился исполнительный директор Объединенной еврейской общины Украины. Он сообщил, что вчера, 14 октября, возле здания Офиса президента Украины в Киеве неизвестные развернули баннер с антисемитскими высказываниями", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева на странице в Фейсбуке.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к указанному правонарушению.

Теги: #киев #опу #полиция
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