В Милане состоится очередное заседание апелляционного суда по делу нацгвардейца Маркива

В четверг, 15 октября, в Милане (Италия) состоится очередное заседание апелляционного суда по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, в ходе которого адвокаты представят факты того, что в суде г.Павия, бездоказательно осудившего бойца на 24 года тюрьмы, был использован некорректный перевод слов их подзащитного, сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Через совершенно неверное толкование слов Виталия присяжных суда города Павия ввели в заблуждение, говоря что Виталий Маркив во время прослушивания в камере следственного изолятора, якобы говорил о своей прямой причастности к гибели итальянский журналиста Андреа Рокелле", - говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины, обнародованном в четверг утром.

Наоборот, утверждают в украинском министерстве, детальный анализ этого разговора показывает что Маркив никоим образом не говорил о своей причастности к гибели Рокелле, а наоборот был искренне возмущен попыткой итальянской юстиции "повесить" гибель итальянского журналиста на него только потому, что он был в тот день, 24 мая 2014 года, на горе Карачун в 2 километрах от места гибели.

"В то же время мы видим, как постепенно меняется общественное мнение в Италии по отношению к ужасному и бездоказательному обвинению украинского воина", - пишут в МВД.

Так, заместитель прокурора города Генуя Энрико Дзука, проанализировав приговор суда Павии в своей статье изданию "Altreconomia.it", полностью раскритиковал все и без того слабые аргументы стороны обвинения.

В частности итальянский прокурор отметил, что приговор в 24 года лишения свободы вынесен присяжными в родном городе погибшего в Славянске журналиста Рокелле обладают признаками не справедливого суда, а "народного судилища":

"Часто не всем понятно, что в уголовном процессе слабым субъектом является обвиняемый, защищенный от иска государства против него. Щит, который защищает его, заключается в принципе доказательной задачи, который должен доказать вину обвиняемого вне всякого разумного сомнения. Эмпатия к жертве не может взять верх над этим щитом и стоять в центре внимания судьи. Давление общественности и просьбы жертв о справедливости создают напряжение и влияние на независимость судьи, однако он должен руководствоваться исключительно законом, а не поиском консенсуса. Некоторые называют такие процессы "народными" - недостаток которых заключается в том, что обвиняемый входит в зал суда уже как виновный. Такое впечатление имеем, когда читаем приговор суда Павии по делу Маркива", - приводит МВД слова итальянского прокурора.

Также в украинском министерстве добавляют, что международная организация "Репортеры без границ" в своем заявлении в Twitter призвала к объективному рассмотрению дела о гибели итальянского журналиста Рокелле с учетом фактов и доказательств невиновности Маркива о которых сообщается в документальном фильме, снятом группой итальянских и украинских журналистов – "Не в том городе, не в то время".

"Министерство внутренних дел, Национальная гвардия Украины будут продолжать защиту Виталия Маркива до его полного оправдания, и возвращения в Украину", - подчеркнули в МВД.

Нацгвардеец Маркив, имеющий двойное гражданство Украины и Италии, был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Роккелли вблизи Славянска Донецкой области в мае 2014 года.

В 2014 году уголовное дело по факту событий, при которых погиб Рокелли, было открыто Службой безопасности Украины, расследование было приостановлено на время проведения боевых действий. В ноябре 2019 года дело было передано для расследования в МВД Украины.

Прокуратура Павии просила приговорить Маркива к 17 годам заключения за содействие в умышленном убийстве Роккелли. Согласно аргументам стороны обвинения, старший сержант Нацгвардии Украины Маркив не совершал преступления убийства, но информировал руководство НГУ о движении гражданских лиц у фабрики Zeus Ceramica, а те, в свою очередь, контактировали с военными Вооруженных сил Украины, которые, по утверждению прокуратуры, из минометов открыли огонь по группе иностранных журналистов.

12 июля 2019 года итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента Роккелли в 2014 году. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что решение итальянского суда будет обжаловано.

Предполагалось, что Апелляционный суд округа Ломбардия рассмотрит апелляционную жалобу, поданную защитой Маркива, весной 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса заседание было отложено на неопределенный срок.

24 июля 2020г в МВД Украины сообщили, что обжалование приговора по делу Маркива начнется в сентябре. "Заседания суда во второй инстанции будут происходить в апелляционном суде присяжных Милана", - говорится в сообщении ведомства на странице в Фейсбуке.

Так, в ходатайстве защита просит окончательно и безоговорочно оправдать Маркива из-за отсутствия доказательств его причастности к трагическому инциденту, произошедшему 24 мая 2014 года в Донецкой области неподалеку Славянска.