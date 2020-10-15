События

08:44 15.10.2020

В Украине за сутки вновь более 5 тысяч заболевших COVID-19

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В Украине за сутки вновь более 5 тысяч заболевших COVID-19

В Украине по состоянию на утро четверга, 15 октября, зафиксировано 5 062 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровел 951 пациент, умерли 73 ранее заболевших, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 14 октября, было зафиксировано 5 590 новых случаев заболевания COVID-19, 13 октября было 5 133 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро четверга 281 239 человек, умерли от COVID-19 с начала пандемии 5 302 человека, выздоровели – 119 650.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 156 287 человек, что на 4 038 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (651), Киеве (445) и Львовской области (332).

Теги: #снбо #covid_19
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