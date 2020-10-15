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08:33 15.10.2020

Трамп призвал американцев голосовать за него на президентских выборах 3 ноября

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Трамп призвал американцев голосовать за него на президентских выборах 3 ноября

Президент США Дональд Трамп призывает жителей Калифорнии проголосовать за его на выборах президента 3 ноября, взывая к тому, что им "нечего терять" в нынешней ситуации.

"Люди бегут из Калифорнии. Слишком высокие налоги, слишком высокая преступность, слишком много сбоев, слишком жесткие ограничения. Голосуйте за Трампа, что, черт побери, вам терять!", - написал Трамп в своем микроблоге Твиттер утром в четверг.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперником будет демократ - бывший вице-президент США Джо Байден.

Теги: #сша #агитация #трамп #выборы
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