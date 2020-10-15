Трамп назвал "ужасным" решение Facebook и Twitter ограничить доступ к статье о контактах Байдена с украинской компанией Burisma

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение компаний Facebook и Twitter ограничить доступ к статье в New York Post о контактах бывшего вице-президента США Джо Байдена с украинской компанией Burisma.

"Так ужасно, что Facebook и Twitter убрали историю о неопровержимом доказательстве, электронных письмах, связанных с сонным Джо Байденом и его сыном Хантером в New York Post. Это только начало для них. Нет ничего хуже коррумпированного политика", - написал Трамп в своем твиттере.

Facebook и Twitter в среду ограничили распространение статьи New York Post, заявив, что она требует проверки фактов.

New York Post со ссылкой на полученные газетой электронные письма опубликовала статью, в которой утверждается, что Байден, будучи вице-президентом США, в 2015 году благодаря сыну Хантеру провел встречу с высокопоставленным сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским, хотя позже утверждал, что такого рода контактов у него никогда не было.

"Дорогой Хантер, спасибо, что пригласил меня в Вашингтон и дал возможность встретиться с твоим отцом. Это настоящая честь и удовольствие", - говорится в письме, которое, как утверждает газета, Пожарский написал Байдену-младшему.

По информации издания, материалы переписки были найдены в портативном компьютере, который был оставлен в ремонтной мастерской в штате Делавэр в апреле 2019 года. Владелец устройства неизвестен, однако в компьютере много компрометирующих файлов на Хантера Байдена. Эти данные в итоге попали к республиканцам, которые, в свою очередь, передали их журналистам.

Отмечается, что встреча произошла менее чем за год до того, как занимавший тогда пост вице-президента США Байден использовал свое влияние, чтобы добиться увольнения Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины. Республиканцы считают, что Байден сделал это, так как не хотел, чтобы генпрокурор расследовал дело, связанное с Burisma. В этой компании работал Хантер Байден. Сам Джо Байден заверял, что делал это, так как считал Шокина коррумпированным чиновником.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ о том, что президент США оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении Байдена и его сына. Расследование должно было коснуться роли Байдена в увольнении генерального прокурора Украины Шокина, который расследовал деятельность компании Burisma. Ожидалось, что это расследование должно было коснуться и деятельности Хантера Байдена.

Трамп неоднократно призывал выяснить, каким образом младший Байден получил высокую должность в Burisma, не имея при этом никакого опыта в управлении компаниями.