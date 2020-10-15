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08:16 15.10.2020

Украина отвергает обвинения Минска в недружественных действиях

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Украина отвергает обвинения Минска в недружественных действиях

Украина отвергает обвинения Минска в недружественных действиях и всегда будет приветствовать людей, которые разделяют эти ценности и хотят реализовать себя в Украине, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Украина отвергает обвинения Минска в недружественных действиях. Наше государство традиционно открыто и дружественно для граждан Беларуси. Еще до начала кризиса в Беларуси движение между нашими странами было максимально свободным, а межчеловеческие и бизнес контакты все крепли", - говорится в ответе спикера МИД Украины Екатерины Зеленко, распространенном в четверг.

Она отметила, что Украина - демократическое европейское государство, преданное европейским ценностям, среди которых защита прав и свобод человека имеет фундаментальное значение.

"Мы всегда будем приветствовать в Украине людей, которые разделяют эти ценности и хотят реализовать себя в нашем государстве", - подчеркнули в министерстве.

Как сообщалось, в среду в Министерство иностранных дел Беларуси был вызван посол Украины Игорь Кизим. Украинскому дипломату была вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выражает озабоченность принятием указа президента Украины "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь", который в нарушение общепринятых правовых норм распространяет свое действие исключительно на граждан соседнего государства - заявили в пресс-службе МИД Беларуси. В МИД подчеркнули, что указанный правовой акт нельзя трактовать по-другому, как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела Беларуси.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь". Документ "будет способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных ИТ-специалистов и инноваторов", говорилось в сообщении на сайте главы государства.

Теги: #обвинения #беларусь #украина #отвержение #минск
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