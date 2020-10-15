Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза открывали огонь по украинским позициям, украинские военные не пострадали, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 14 октября, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 г. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбуке в четверг.

Так, на участках вблизи населенных пунктов Водяное и Новомихайловки противник вел огонь из стрелкового оружия. А вблизи Авдеевки зафиксированы единичные выстрелы из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета.

"С начала текущих суток, 15 октября, российско-оккупационные войска 5 раз нарушали режим тишины", - добавили в сводке штаба.

В частности, враг провоцировал украинских защитников, используя автоматические станковые гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки, а вблизи Причепиловки и Новотошковского - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.