События

06:20 15.10.2020

Трамп призвал Байдена обнародовать всю информацию об его участии в бизнесе семьи

2 мин читать
Трамп призвал Байдена обнародовать всю информацию об его участии в бизнесе семьи

Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидат от Демократической партии Джо Байден должен раскрыть всю информацию об его участии в бизнесе семьи.

"Джо Байден должен немедленно обнародовать все электронные письма, встречи, телефонные звонки, стенограммы и записи, связанные с его участием в деловых сделках его семьи и использовании влияния по всему миру, в том числе в Китае и России", - заявил Трамп перед своими сторонниками во время предвыборного митинга в Айове.

Ранее Трамп обвинил своего соперника по президентской гонке во лжи избирателям и назвал его коррумпированным политиком.

"Электронные письма (опубликованные газетой New York Post - ИФ) показали, что неоднократные заявления Байдена о том, что он никогда не говорил с Хантером об его делах, были полной ложью. (...) Никогда не было администрации более коррумпированной, чем администрация (Барака - ИФ) Обамы/Байдена", - заявил Трамп.

"Теперь мы ясно видим, что Байден - коррумпированный политик, которому даже не следует позволять баллотироваться на пост президента", - добавил американский лидер.

New York Post со ссылкой на полученные газетой электронные письма опубликовала статью, в которой утверждается, что Байден, будучи вице-президентом США, в 2015 году благодаря сыну Хантеру провел встречу с высокопоставленным сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским, хотя позже утверждал, что такого рода контактов у него никогда не было.

"Дорогой Хантер, спасибо, что пригласил меня в Вашингтон и дал возможность встретиться с твоим отцом. Это настоящая честь и удовольствие", - говорится в письме, которое, как утверждает газета, Пожарский написал Байдену-младшему.

Отмечается, что встреча произошла менее чем за год до того, как занимавший тогда пост вице-президента США Байден использовал свое влияние, чтобы добиться увольнения Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины. Республиканцы считают, что Байден сделал это, так как не хотел, чтобы генпрокурор расследовал дело, связанное с Burisma. В этой компании работал Хантер Байден. Сам Джо Байден заверял, что делал это, так как считал Шокина коррумпированным чиновником.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ о том, что президент США оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении Байдена и его сына. Расследование должно было коснуться роли Байдена в увольнении генерального прокурора Украины Шокина, который расследовал деятельность компании Burisma. Ожидалось, что это расследование должно было коснуться и деятельности Хантера Байдена.

Трамп неоднократно призывал выяснить, каким образом младший Байден получил высокую должность в Burisma, не имея при этом никакого опыта в управлении компаниями.

Теги: #сша #трамп #байден
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:31 15.10.2020
Главный инфекционист США подтвердил, что Трамп более не заразен

Главный инфекционист США подтвердил, что Трамп более не заразен

19:47 14.10.2020
Трамп считает, что только его администрация привлечет Китай к ответу за пандемию коронавируса

Трамп считает, что только его администрация привлечет Китай к ответу за пандемию коронавируса

10:13 14.10.2020
Отрыв Байдена от Трампа в предвыборной президентской гонке в США увеличился до 17 п.п. - опрос

Отрыв Байдена от Трампа в предвыборной президентской гонке в США увеличился до 17 п.п. - опрос

06:08 14.10.2020
Twitter заблокировал ряд аккаунтов, якобы принадлежащих сторонникам Трампа

Twitter заблокировал ряд аккаунтов, якобы принадлежащих сторонникам Трампа

01:22 14.10.2020
Замгоссекретаря США обсудил с президентом Молдовы предстоящие в стране выборы

Замгоссекретаря США обсудил с президентом Молдовы предстоящие в стране выборы

19:56 13.10.2020
Boeing не получил ни одного заказа в сентябре, поставил клиентам 11 самолетов

Boeing не получил ни одного заказа в сентябре, поставил клиентам 11 самолетов

06:18 13.10.2020
Испытания вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson приостановлены из-за заболевания участника

Испытания вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson приостановлены из-за заболевания участника

02:34 13.10.2020
Протестующие в Портленде снесли статуи Теодора Рузвельта и Линкольна

Протестующие в Портленде снесли статуи Теодора Рузвельта и Линкольна

23:49 12.10.2020
Протестующие в Портленде снесли статуи Теодора Рузвельта и Линкольна

Протестующие в Портленде снесли статуи Теодора Рузвельта и Линкольна

12:02 12.10.2020
Зеленский ожидает поддержки со стороны США независимо от результатов президентских выборов

Зеленский ожидает поддержки со стороны США независимо от результатов президентских выборов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ОБСЕ сообщили, что украинская сторона передала в ТКГ список из четырех категорий удерживаемых лиц, ОРДЛО информацию не предоставили

Глава СММ ОБСЕ на заседании ТКГ указал, что политические вопросы не должны стоять на первом месте в работе подгруппы по безопасности

В Киеве тяжело ранили военнослужащего и волонтера партии "Удар", он в реанимации

Российские наемники 1 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе в среду

Участники марша в честь Дня защитника Украины передали свои требования в ОПУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня

В парижском регионе и еще восьми городах Франции с субботы вводится ночной комендантский час - Макрон

В Молдове новый антирекорд по количеству заражений Covid-19 - 1149 человек за сутки

В Молдове новый антирекорд по количеству заражений Covid-19 - 1149 человек за сутки

В Одесской области опустили на воду первую с 2017 года построенную баржу типа SLG №22

Украина вновь подняла в ТКГ вопрос о миссии под эгидой МАГАТЭ для мониторинга хранения радиоактивных материалов в ОРДЛО

В ОБСЕ констатировали готовность сторон ТКГ одновременно открыть два новых КПВВ в Луганской области в первой декаде декабря

В ОБСЕ сообщили, что украинская сторона передала в ТКГ список из четырех категорий удерживаемых лиц, ОРДЛО информацию не предоставили

Глава СММ ОБСЕ на заседании ТКГ указал, что политические вопросы не должны стоять на первом месте в работе подгруппы по безопасности

Финансовая G20 внепланово соберется в ноябре перед саммитом лидеров для обсуждения долга беднейших стран

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА