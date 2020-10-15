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05:37 15.10.2020

В парижском регионе и еще восьми городах Франции с субботы вводится ночной комендантский час - Макрон

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В парижском регионе и еще восьми городах Франции с субботы вводится ночной комендантский час - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду объявил о введении с субботы ночного комендантского часа в регионе Иль-де-Франс, в котором находится Париж, и еще в восьми городах страны в связи с ускорением темпов распространения коронавируса COVID-19.

По словам президента, комендантский час с 21:00 до 06:00 будет действовать как минимум четыре недели. Эта мера, помимо парижского региона, распространится на Гренобль, Лилль, Лион, Тулузу, Экс-ан-Прованс, Марсель, Монпелье, Сент-Этьен и Руан.

Макрон пояснил, что такая мера исключает посещение ресторанов и встречи с друзьями после 21:00. Он отметил, что любому, кто будет находиться вне дома в комендантский час, необходимо иметь для этого весомую причину.

За нарушение данного правила будет предъявлен штраф размером 135 евро.

Президент подчеркнул, что целью введения ограничений является снижение суточного показателя случаев коронавируса с 20 тыс. до 2-3 тыс.

"Мы должны соблюдать эти меры сегодня, чтобы избежать введения более жестких мер в будущем", - заявил Макрон.

При этом президент отметил, что ограничений на пользование общественным транспортом не вводится. Он подчеркнул, что правительство не собирается контролировать жизни людей - жители страны могут ехать в отпуск и видеться с членами семьи. В то же время он призвал продолжать носить маски и соблюдать правила социального дистанцирования.

"Вы все еще можете путешествовать по Франции. Вы все еще можете поехать в дом отдыха или встретиться с членами вашей семьи, но даже внутри семьи вы должны носить маску, если вы не делали тест (на коронавирус - ИФ). Это не чрезмерное ограничение", - сказал Макрон.

Он также заявил, что пандемия COVID-19 "вызывает беспокойство", но, несмотря на вторую волну коронавируса, страна "не потеряла контроль над ситуацией". Он добавил, что введение второго карантина будет непропорциональным.

Как сообщает издание The Guardian, во Франции за сутки выявили 22 тыс. 591 новый случай заражения COVID-19. Отмечается, что за последние шесть дней этот показатель третий раз превышаем отметку в 20 тыс.

Число госпитализаций и случаев смерти инфицированных также продолжает расти. За последние 24 часа зафиксировали 104 летальных исхода.

Таким образом всего в стране по состоянию на 14 октября выявили более 779 тыс. заражений, число случаев смерти превысило отметку в 33 тыс. Таким образом, Франция занимает девятую строчку в мире по смертности людей с коронавирусом.

Теги: #ужесточение #франция #меры #коронавирус
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