В Молдове новый антирекорд по количеству заражений Covid-19 - 1149 человек за сутки

В Молдове в среду установлен новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом - 1149 случаев за один день, свидетельствуют данные, представленные пресс-службой министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"В среду было обработано 3976 тестов, в том числе 3570 первичных тестов. В результате выяснилось, что 1149 результатов оказались положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 64 424 случая", - отмечается в сообщении.

По данным Минздрава, скончались еще 19 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Всего с начала пандемии число умерших составляет 1514 человек.

Согласно сообщению, из медицинских учреждений Молдовы было выписано 443 пациента, выздоровевших от коронавируса. В общей сложности от коронавируса излечились 45 545 человек.

В среду в Молдове зарегистрировано почти в два раза больше случаев заражений, чем накануне - во вторник было 657 новых заражений. Нынешний показатель в 1149 случаев за один день является новым антирекордом за все время пандемии. До этого самое большое число было зафиксировано в минувший четверг - 1121 случай.

Накануне правительство Молдовы ввело "красный код" в связи с распространением коронавируса в 35 из 38 городов и районов. Только три района включены в так называемую "оранжевую зону". В них количество заболевших за последние две недели составляет менее 100 человек на 100 тысяч населения. В "зеленой" и "желтой" зоне районов нет.

Наиболее высокий уровень распространения Covid-19 сохраняется в Кишиневе. За последние 14 дней уровень заражения в столице Молдовы составил 798 человек на 100 тысяч населения.

Разделение республики на зоны, в зависимости от степени зараженности, введено правительством Молдовы с 1 октября.