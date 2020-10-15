В Одесской области опустили на воду первую с 2017 года построенную баржу типа SLG №22

В Одесской области опустили на воду первую с 2017 года построенную баржу типа SLG №22, чьим заказчиком является Украинское Дунайское пароходство, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"В Килии осмотрели мощности судостроительного-судоремонтного завода и приняли участие в важном событии - спуска на воду новопостроенного баржи типа SLG №22. С 2017 года - это первая построенная баржа. Заказчиком является Украинское Дунайское пароходство, которое не только возвращает флот, украденный предшественников, но и строит новый. Уверен, что это только начало возрождения обоих предприятий", - написал Криклий в Фейсбуке.

По словам министра, в ближайшее время завершится тендер на подготовку ТЭО концессионного проекта паромного комплекса Черноморского порта, на очереди - контейнерный терминал. Такие порты, которые нуждаются в модернизации, благодаря концессии смогут получить развитие, а государство - прибыли.

"Поэтому работаем над концессиями для Одесского, Бердянского и Измаильская портов. Украина имеет огромный потенциал в развитии внутренних водных путей и росте речной отрасли в целом. Ожидаем, что толчок будет предоставлено после принятия закона о внутреннем водном транспорте", - отметил он.